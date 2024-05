Presidente do Paysandu cita ambiente, avaliações e conversas com Hélio dos Anjos

Único representante do Pará na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tenta, nesse momento da competição, se afastar da parte de baixo da tabela. O presidente do clube, Maurício Ettinger, em entrevista à Rádio Liberal +, afirmou que a diretoria e comissão técnica possui um bom relacionamento e explicou motivos de mudanças na equipe e a forma como o clube trabalha para avaliar o rendimento da equipe no Campeonato Brasileiro, que pode ser fruto de conversas entre os membros da comissão e diretoria.

VEJA MAIS

Ettinger desmentiu que o ambiente bicolor é diferente do que costumam falar por aí e, que o clima no clube é tranquilo. O mandatário bicolor fez questão de frisar que existe uma avaliação interna, que é feita com muita calma e diálogo, entre os presidentes, vices-presidentes, além de executivo e comissão técnica.

“O campeonato [da Série B] todo possui 38 rodadas, a gente tirou as duas do ‘centro’, porque achamos que são extra-jogo, e dividimos em nove ciclos de quatro jogos. Então, a cada quatro jogos a gente avalia o time, seja para ajustes ou premiação. Temos esse miniciclo para avaliar”, disse o presidente alviceleste.

Hélio dos Anjos comanda o Papão desde o ano passado e subiu com o clube para a Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu cumpriu quatro partidas na Série B contra o Mirassol-SP, derrota fora de casa e um pedido forte do torcedor nas redes sociais por mudanças na equipe, duas delas muito pedidas, que eram as entradas de Juninho e Esli Garcia. A partir da rodada seguinte, os dois atletas iniciaram como titular as partidas contra o Goiás-GO, Amazonas-AM (na Série B) e Vila Nova-GO (pela Copa Verde).

VEJA MAIS

Para Ettinger, o Paysandu é um clube que é aberto ao diálogo. O presidente bicolor afirmou que não interfere nas escalações da equipe, que Hélio dos Anjos é o único responsável por isso, mas que ele está aberto a ouvir e a questionar situações dentro do clube.

“O que falam fora não é o que acontece lá dentro. O clima é muito tranquilo no clube. O Hélio, lógico, exerce uma liderança sobre os jogadores, mas eu, Roger e Fred trabalhamos juntos. Há sempre uma reunião com todo mundo antes dos treinos. A comissão é muito aberta ao diálogo. Claro, que a quem determina quem entra e sai do time é o Hélio, a gente nem se mete nisso. Mas a gente discute, fala das alterações pra gente. A relação é muito boa”, contou.

No ano de 2024, o Paysandu passou para a segunda fase da Copa do Brasil, garantiu cota importante financeiramente e conquistou o título do Campeonato Paraense. Na Copa Verde o Papão está muito perto de levantar pela quarta vez a taça da competição regional, já que venceu o primeiro jogo da final contra o Vila Nova-GO por 6 a 0. Com o título praticamente encaminhado, o Paysandu poderá pensar somente na disputa da Série B, que é a principal competição do clube na temporada.