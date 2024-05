Paysandu anuncia saída de atacante que não jogou na Série B do Brasileirão

O Paysandu confirmou na manhã desta sexta-feira (24) a saída do atacante Hyuri do clube bicolor. De acordo com as informações divulgadas pela equipe, a decisão foi tomada em comum acordo com o jogador.

"O Paysandu Sport Club informa que o atleta Hyuri não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes. O clube agradece ao atacante pelos seus serviços prestados", informou a equipe por meio de nota.

A equipe de esportes de OLiberal.com já havia informado que o atacante poderia deixa o clube após os torneios regionais. De acordo com as informação, o jogador negociava com times do nordeste, como o ABC-RN e o Náutico-PE.

Hyuri chegou no Paysandu no início da temporada para reforçar o time, mas, acabou não sendo muito aproveitado na equipe. Durante essa passagem, o atacante disputou apenas quatro jogos com a camisa do Papão e não atuou na Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 32 anos, Hyuri, fez sua carreira atuando em vários clubes no Brasil e também fora do país. Jogou pelo Audx Rio-RJ, Atlético-MG, Ceará-CE, Ponte Preta-SP, Sport-PE, Atlético-GO, além de CRB-AL e Vila Nova-GO. Hyuri também jogou na China, Emirados Árabes Unidos e na Malásia.