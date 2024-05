Título do Paysandu na Copa Verde abre vaga para mais um paraense na Copa do Brasil de 2025; entenda

O quase garantido título do Paysandu na Copa Verde 2024 permitirá que uma quarta equipe paraense dispute a Copa do Brasil de 2025. Isso porque os bicolores - que golearam o Vila Nova por 6 a 0 no jogo de ida da final do regional - entrariam na competição nacional do ano que vem direto na terceira fase - como é sempre assegurado ao campeão do certame regional. O jogo de volta ocorrerá na próxima quarta-feira (29), em Goiânia. Mas que equipe paraense herdaria a vaga destinada aos mais bem colocados no Parazão? É isso que a Federação Paraense de Futebol busca confirmar junto à CBF.

Segundo o Regulamento Específico (REC) da Copa do Brasil, o Pará tem direito a três vagas na competição. As duas primeiras precisam ser destinadas aos melhores colocados da primeira divisão do estadual e a terceira pode ser entregue, a critério da Federação local, para o campeão de um torneio seletivo ou equivalente.

Inciso 5º do REC da Copa do Brasil determina que duas vagas devem ser destinadas aos melhores colocados do estadual (Reprodução/CBF)

"Nos Estados que tenham direito a 3 (três) vagas, 2 (duas) vagas deverão ser obrigatoriamente direcionadas aos 2 (dois) Clubes melhores colocados na classificação final do respectivo Campeonato Estadual da principal série ou divisão, de acordo com a ordem de chamada acima, e somente a última vaga poderá ser concedida, a critério da Federação, ao Clube vencedor de 1 (um) Torneio Seletivo ou equivalente”, estipula do inciso 5º do REC.

“Excluindo-se os Clubes já classificados pelo critério 1 [classificação via Libertadores, Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B] a chamada respeitará a ordem de classificação geral da principal série ou divisão de cada Estadual”, completa o inciso 10º.

Estreia da Copa Grão-Pará

Em 2024, a FPF estreou um novo formato de competição estadual em que a terceira vaga da Copa BR foi destinada ao campeão da Copa Grão-Pará, torneio disputado pelas equipes eliminadas nas fases finais do Parazão. A Tuna Luso venceu o São Francisco na decisão e vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem.

Desta forma, a vaga que será aberta caso o Papão confirme o título da Copa Verde deverá ser herdada pelo Águia de Marabá, melhor colocado na classificação geral do Campeonato Paraense de 2024 depois de Paysandu, Remo e Tuna Luso, clubes que já estão garantidos na competição nacional do ano que vem.

No entanto, segundo apuração da reportagem de O Liberal, a Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu consultar a CBF para ratificar a classificação do time marabaense. A medida visa dar segurança jurídica à entidade e não dar margem ao São Francisco, de Santarém, querer pleitear a vaga por ser sido o vice-campeão da Copa Grão-Pará.