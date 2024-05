Veja as dez maiores goleadas do Paysandu no século 21; vitória sobre o Vila Nova-GO está em 4º

A elástica vitória do Paysandu por 6 a 0 sobre o Vila Nova-GO, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da final da Copa Verde, não apenas deixou a equipe muito perto do título da competição. O resultado também entrou para a lista das maiores goleadas bicolores no século XXI. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o triunfo alviceleste foi o quarto maior do clube desde o ano de 2001.

A vitória sobre o Vila Nova-GO divide posição com outros cinco resultados que terminaram em 6 a 0. Entre as partidas disputadas, estão confrontos oficiais pela Copa Verde e Parazão, além de dois amistosos. Os adversários batidos nesses duelos foram: Penarol-AM, São Francisco, São Raimundo-RR, Náutico-RR, Seleção de Barcarena e Independente de Belém.

A liderança do ranking, no entanto, deverá ficar imbatível por mais algum tempo. Em 2015, pelo Parazão, o Papão aplicou uma sonora goleada de 9 a 0 sobre o São Francisco. A partida, válida pela última rodada da primeira fase do segundo turno, foi disputada no dia 12 de abril.

Veja as dez maiores goleadas do Paysandu no século:

Paysandu 9 x 0 São Francisco-PA - Campeonato Paraense - 12/04/2015 Paysandu 7 x 0 Castanhal - Amistoso - 21/10/2023 Paysandu 7 x 1 Independente-AP - Copa Norte - 17/02/2002 Paysandu 6 x 0 Vila Nova-GO - Copa Verde - 22/05/2024 Paysandu 6 x 0 Penarol-AM - Copa Verde - 20/10/2021 Paysandu 6 x 0 São Francisco-PA - Campeonato Paraense - 02/02/2014 Paysandu 6 x 0 Independente de Belém - Amistoso - 08/01/2012] Paysandu 6 x 0 Sel. Barcarena - Amistoso - 19/11/2003 Paysandu 6 x 0 São Raimundo-PA - Campeonato Paraense - 01/04/2001 Paysandu 7 x 2 Náutico-RR - Copa Verde - 11/02/2014