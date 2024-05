VÍDEO: Casimiro reage à goleada do Paysandu contra o Vila Nova na Copa Verde e elogia Nicolas

A goleada por 6 a 0 do Paysandu em cima do Vila Nova-GO, no primeiro jogo da final da Copa Verde, na Curuzu, fez com que o streamer Casimiro Miguel, analisasse e reagisse aos gols do Papão na decisão. O vídeo ganhou as redes sociais e é compartilhado nos aplicativos de mensagens. Casimiro analisou os melhores momentos, chamou de “gênio” as jogadas de dois gols do Papão e elogiou o atacante Nicolas.

Casimiro Miguel fez questão de comentar o desempenho das duas equipes na partida e não poupou críticas ao Vila Nova.

“O Paysandu foi competente pra caralho e dominou o jogo. Mas o Vila Nova só foi muito incompetente”, disse.

O streamer fez comentários sobre o gol do Edilson e elogiou a troca de passes do sistema ofensivo do Paysandu: “Gênio! Que golaço do caralho”, falou.

Em outro momento, Casimiro Miguel elogiou o atacante Nicolas, do Paysandu, autor de três gols na partida, além de citar o placar da final: “O Nicolas estava demais. 6 a 0 no jogo da ida é foda, mané”, analisou.

Com a goleada de 6 a 0, o Paysandu pode até perder por cinco gols de diferença que mesmo assim será tetracampeão da Copa Verde. Ao Vila Nova só resta vencer o Papão por sete gols de diferença para ganhar o título inédito de forma direta, ou derrotar a equipe paraense por seis gols e levar a decisão da Copa Verde para as cobranças de pênaltis. A partida de volta entre Vila Nova x Paysandu está marcada para a próxima quarta-feira (29), no Estádio do OBA, em Goiânia.