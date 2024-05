Ligadaço, Papão tritura o Vila Nova e o jejum

Ambição, imposição e trituração. O Paysandu teve a noite dos sonhos e, com absoluta autoridade, encaminhou a conquista da Copa Verde. O Papão triturou o Vila Nova (6 x 0) e o jejum que era de oito jogos.

Com torcida frenética e time inflamado, o Papão foi energia plena, diante de um Vila Nova atônito. Nem o bicolor mais otimista imaginaria um roteiro tão perfeito. O título da Copa Verde tornou-se apenas uma questão de confirmação, em Goiânia, na próxima quarta-feira. A boa atuação e a impiedosa goleada sobre o Vila Nova criam um clima muito favorável à decolagem do time bicolor na Série B.

Remo segue com técnico interino

Técnicos bem cotados, mesmo os desempregados, evitam a Série C. Mais ainda quando o clube está em crise, mal posicionado na tabela, como é o caso. Por isso, Allan Aal, Léo Condé, Luizinho Lopes e outros saíram da agenda azulina.

A contratação do substituto de Gustavo Morínigo está sendo mais difícil do que os dirigentes azulinos poderiam imaginar. Enquanto isso, o time é treinado por Alan Ribeiro, que veio da base do Coritiba trazido por Gustavo Morínigo para auxiliá-lo no Baenão. Agnaldo de Jesus e Mário Henrique estão dando assistência ao interino Alan Ribeiro.

BAIXINHAS

* Goiás anunciou que receberia e o Vitória disse que não recebeu cotas das duas primeiras fases da Copa do Brasil. Vandick Lima, agindo pelo Paysandu, fez a consulta ao clube baiano e está buscando um esclarecimento da CBF, já que não recebeu nenhuma comunicação do que o Goiás informou no próprio site.

* Estão no Náutico, próximo adversário do Remo: Marcos Júnior, meia que fez quatro jogos pelo Paysandu em 2018 e 22 pelo Remo em 2021; Joécio, zagueiro de 38 anos que fez três jogos pelo Águia em 2015; Renato Alves, volante recém-dispensado pelo Remo.

* Também no Náutico o paraense Diego Matos, lateral-esquerdo revelado pelo Paysandu, com 81 jogos pelo Papão, de 2018 a 2021. Nenhum dos quatro atletas está no time titular. O técnico é Mazola Júnior, que já foi azulino e bicolor.

* Segundo a Enciclopédia do Leão, o Clube do Remo foi o primeiro campeão nos Aflitos, em 1917, derrotando a seleção pernambucana por 4 x 2 e 3 x 2, o América/PE por 2 x 0, além de empatar com o Paulista/PE em 2 x 2. Com cinco gols, Chermont foi a fera remista no torneio.

* A coluna acrescenta que dois anos depois o Sport Recife veio a Belém e foi campeão, vencendo inclusive um combinado Remo/Paysandu. O Sport voltou para Recife festejado como "Leão do Norte", pela resposta pernambucana ao feito dos azulinos. Assim surgiu o mascote rubro-negro: Leão da Ilha.

* Gabriel Santos volta sábado à casa do Guarani, de onde veio para o Paysandu. O atacante tem 11 jogos na temporada (6 pelo Bugre e 5 pelo Papão), nenhum integral. Ele está em jejum de gols desde abril do ano passado, quando marcou para o Sport, contra o Retrô, no campeonato pernambucano. Ao todo são 28 jogos sem fazer gol, segundo o site de estatísticas ogol.

* De mal a pior, o Águia faz hoje contra o São Paulo, no Morumbis, aquele que poderia ser dos sonhos, não fosse o cenário de pesadelo. O time marabaense não vence há oito jogos, é lanterna do seu grupo na Série D e vem de uma humilhante derrota para o Maranhão (4 x 0) em São Luis.