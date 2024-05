Paysandu: Nicolas pode bater recorde pessoal de gols nesta temporada; entenda

Artilheiro do Paysandu na temporada, o atacante Nicolas está prestes a bater um recorde pessoal em 2024. Com 17 gols marcados em 25 partidas disputadas, o Cavani da Amazônia pode ter o ano mais goleador da carreira. Para atingir essa marca, basta que o camisa 11 do Papão balance as redes mais três vezes até o final da Série B do Brasileirão.

Até o momento, a temporada mais goleadora de Nicolas foi a de 2020, ano em que o atacante disputou a Série C do Brasileirão e foi campeão paraense pelo Paysandu. Naquele ano, o atacante balançou as redes 19 vezes em 41 jogos e terminou o ano como artilheiro da equipe.

Desde então, Nicolas não repetiu mais os bons números. A temporada mais proveitosa, no sentido de gols marcados, foi a de 2022, pelo Goiás, quando o atacante marcou 15 vezes, disputando a Série A do Brasileirão.

Para ultrapassar a meta alcançada em 2020, Nicolas precisa balançar as redes mais três vezes. Devido ao momento da temporada em que o atacante está, o número é bem provável de ser batido. Pela Série B do Brasileirão e Copa Verde, torneios que o Cavani da Amazônia disputará pelo Papão até o final do ano, ainda restam 33 jogos a serem disputados.

Caso mantenha a média de gols marcados até então, o recorde deve ser batido em breve. Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Nicolas tem média de um 0,68 gol por jogo neste ano. Caso mantenha o índice, o gol 20 da temporada deve ser alcançado daqui há cinco partidas, mais precisamente no duelo contra o Ituano-SP, fora de casa, pela 10ª rodada da Série B.

A delegação bicolor está em Campinas, interior de São Paulo, onde encara neste sábado (25), o Guarani, pela Série B, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Antes do início da rodada, o Bicola está na 17ª posição - a primeira dentro da zona de rebaixamento - com quatro pontos conquistados. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.