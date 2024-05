Maurício Ettinger promete reforços de peso para o Paysandu e fala sobre Cassiano: 'conversando'

O Paysandu está atento às movimentações do mercado de transferências de olho em possíveis reforços para a equipe na disputa da Série B do Brasileirão. Em entrevista à Rádio Liberal, o mandatário bicolor, Maurício Ettinger, o Papão pretende trazer três ou quatro jogadores assim que abrir a janela de transferências da Segundona, no dia 10 de julho. O dirigente ainda ampliou a promessa: as contratações serão de "impacto".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"A gente tem entre cinco e seis jogadores do atual elenco que queremos esticar o contrato para o ano que vem. Além disso, estamos atrás de três ou quatro peças pra reforçar o time ainda esse ano, todas bem encaminhadas. Hoje, o Paysandu tem condições de pagar seis dígitos de salário para esses jogadores", afirmou.

VEJA MAIS

Questionado sobre a origem desses reforços, Ettinger disse que devem vir da "Série A, Série B e de fora do país". Além disso, o dirigente deixou no ar o possível retorno do atacante Cassiano, artilheiro do Papão na temporada de 2018: "estamos conversando".

Série B

Ainda sem as contratações prometidas, o Paysandu volta a campo pela Série B neste sábado (25), às 21h, contra o Guarani-SP, no Brinco de Ouro da Princesa, pela sétima rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.