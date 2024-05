VÍDEO: Criança torcedora do Paysandu viraliza ao cantar e imitar gestos de organizada na Curuzu

O triunfo do Paysandu por 6 a o diante do Vila Nova-GO, ficou marcado pelo placar elástico em uma final da Copa Verde, mas fora das quatro linhas, o fator torcida merece destaque. A torcida do Papão fez uma grande festa na Curuzu e um pequeno torcedor do Papão, chamou a atenção no setor de cadeiras do estádio alvicleste. Ele acompanhou a coreografia de uma torcida organizada do Paysandu e o vídeo viralizou. Assista!

O torcedor mirim do Paysandu estava no setor de cadeiras, próximo a uma torcida organizada do Paysandu, que fazia gestos e em alguns momentos sentavam e levantavam. A criança de aproximadamente dois anos, decidiu fazer o mesmo e foi gravado. O vídeo foi pulicado em um perfil administrado por torcedores do Paysandu e vários torcedores compartilharam.