Paysandu 6 a 0 na Copa Verde: Presidente do Vila Nova 'esculhamba' time: 'Palhaçada e vergonhoso'

A goleada imposta pelo Paysandu por 6 a 0, no jogo de ida da final da Copa Verde, contra o Vila Nova-GO, envergonhou o presidente do clube goiano. Em entrevista coletiva, o mandatário do Vila Nova, Hugo Bravo, afirmou que o ocorrido no Estádio da Curuzu, em Belém, foi “vergonhoso” e “palhaçada” e que o resultado mancha a história do clube.

“O que faz um time tomar de seis em uma final, é vergonha na cara. Não tem muita coisa a ser dita. Eu fora de forma, sem condição nenhuma, talvez não deixaria acontecer seis. Faltou vergonha na cara”, disse.

Hugo Bravo foi além e continuou criticando a postura do time e nomeou a goleada como “palhaçada”. Para o mandatário do Tigre afirmou que o resultado marcou de forma negativa a história e a tradição do Vila Nova.

“O que aconteceu marcou eu, enquanto presidente e marcou nosso nome de forma negativa. Somos resilientes e vamos dar a volta por cima, não vai ser esse resultado, esse fiasco, essa palhaçada que vai nos abalar. O meu sentimento não é diferente do que o torcedor está sentindo, que é uma palhaçada”, concluiu.

Essa é a terceira final da Copa Verde em que o Vila Nova disputa. O clube perdeu as outras duas decisões, a primeira para o Remo, em 2021 e a segunda para o próprio Paysandu, em 2022, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. As duas finais perdidas pelo Tigre foram nas disputas de pênaltis.

Dessa vez, a missão de conquistar a Copa Verde é muito improvável. Com a derrota de 6 a 0, o clube alvirrubro precisa devolver a diferença de gols, no jogo e volta, marcado para a próxima quarta-feira (29), no Estádio OBA, em Goiânia (GO), para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por sete gols de diferença para ser campeão direto.