Presidente do Paysandu fala sobre contrato de Esli García; vínculo do atacante termina final do mês

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, falou sobre o contrato do atacante Esli García com o clube alviceleste. Em entrevista à Rádio Liberal, o mandatário bicolor disse que o vínculo do venezuelano com o Papão termina no final do mês, dia 31 de maio. No entanto, há uma previsão de extensão do acordo até dezembro.

"O contrato do Esli vai até 31 de maio e a gente tem a preferência de renovação. Se a gente quiser renovar, ele é obrigado a renovar. Claro que já falamos que queremos renovar até dezembro e também estamos negociando uma continuidade pra depois".

Esli García se tornou xodó da torcida bicolor no início desta Série B. Após boas atuações na final do Campeonato Paraense, diante do Remo, o atacante se tornou titular do Papão na Segundona e tem marcado gols importantes para a equipe somar pontos na competição. No momento, o venezuelano de 23 anos é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com sete gols marcados.

Provavelmente com Eslí como titular, o Paysandu voltará a campo pela Série B neste sábado (25), às 21h, contra o Guarani-SP, no Brinco de Ouro da Princesa, pela sétima rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.