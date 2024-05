Após empate na Série B, delegação do Paysandu desembarca em Goiânia para a final da Copa Verde

Após o empate sem gols diante do Guarani-SP, em Campinas (SP), no último sábado, pela 7ª rodada da Série B, o Paysandu “vira a chave” e só pensa na decisão da Copa Verde, diante do Vila Nova-GO, na próxima quarta-feira (29), marcado até então para o Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, porém pode mudar de local, passando para o Estádio Olímpico Pedro Ludovico. A equipe paraense já está em Goiânia para tentar conquistar o tetracampeonato da competição regional.

A delegação do Paysandu desembarcou na cidade de Goiânia (GO), na manhã deste domingo (26), após o empate em 0 a 0 com o Guarani-SP, pela Série B. O Paysandu terá pela frente o Vila Nova pelo jogo da volta da decisão da Copa Verde com uma enorme vantagem a seu favor, já que a equipe alviceleste aplicou uma sonora goleada de 6 a 0 na Curuzu, e praticamente colocou as duas mãos na taça do torneio.

O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, deu folga aos jogadores neste domingo (26). A programação do Papão da Curuzu prevê dois treinos em Goiânia, sendo as duas movimentações realizadas no Centro de Treinamento do Atlético-GO. O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde com três taças e está muito perto de ampliar essas vantagem para o Cuiabá, clube que detém duas conquistas.

Com a vitória de 6 a 0 no primeiro jogo, o Paysandu possui uma enorme vantagem. A equipe paraense pode até perder por cinco gols de diferença, que mesmo assim garante mais um troféu para a galeria bicolor. Ao vila nova só resta vencer o Paysandu por sete gols de diferença para garantir um título inédito de forma direta, ou de volver a vitória por seis gols de diferença para levar a decisão da taça nas cobranças de pênaltis. Essa é a segunda vez em que Paysandu x Vila Nova decidem a Copa Verde, a primeira ocorreu em 2022, e o Papão levou a melhor após dois empates (0 a 0 e 1 a 1) e vencer nas penalidades.

Vila Nova x Paysandu, pela decisão da Copa Verde 2024, está marcado para a próxima quarta-feira (29), ás 20h, em Goiânia. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.