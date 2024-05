Presidente do Vila Nova 'escala' time aspirante para enfrentar Paysandu na final da Copa Verde

A vitória do Paysandu sobre o Vila Nova na primeira partida da final da Copa Verde ainda reverbera pelos lados do centro-oeste. Nesta sexta-feira (24/05), o presidente do clube, Hugo Jorge Bravo, falou em entrevista coletiva que o Vila usará um time formado por aspirantes no jogo de volta, que pode consagrar o tetracampeonato da competição ao Paysandu.

Outra medida anunciada pelo dirigente foi o pedido de transferência do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para o estádio Olímpico, em Goiânia (GO). Em seguida, Hugo, visivelmente frustrado com a goleada sofrida, deixou em aberto a provável troca do elenco, abrindo espaço para os jogadores aspirantes, bem como a troca da comissão técnica. Veja:

O presidente não se conformou com a derrota do Vila, que saiu de campo com nada menos que seis gols sofridos. A vitória deixou o Paysandu bem próximo do título da Copa Verde, caminhando a passos largos para o quarto troféu, que o colocará na condição de maior vencedor da competição.

"Provavelmente, nesse jogo da Copa Verde, nós devemos jogar com os aspirantes do clube. É um campeonato que ainda tem a possibilidade de acontecer e a gente entende que, da forma como ocorreu, vamos remodelar a equipe. Dessa forma, inclusive a comissão técnica deve ser constituída pelo Raphinha, auxiliar técnico da casa, e o Tuti, auxiliar técnico do sub-20 que está fazendo um excelente trabalho", explica.

Após o jogo, algumas horas depois, a direção do clube anunciou a demissão do técnico Márcio Fernandes e já está acertado com Luizinho Lopes, ex-Brusque.