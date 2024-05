Em Campinas, Paysandu empata com o Guarani e continua a saga sem vitórias na Série B

O Paysandu foi até Campinas tentar a primeira vitória na Série B. A partida contra o Guarani, no entanto, foi marcada pelo equilíbrio do início ao fim, resultando em um novo empate, desta vez em 0 a 0. O placar tirou o Papão da zona de rebaixamento, agora com cinco pontos, na 16ª posição. O Bugre encostou no bicola e agora é o 17º, com quatro. Na próxima rodada, o Paysandu recebe o América-MG, na Curuzu.

Guarani e Paysandu fizeram um primeiro tempo equilibrado, com boas chances para os dois lados. O primeiro lance de perigo foi criado pelos donos da casa, logo após o apito inicial, a partir da boa jogada de Marlon Douglas e o cruzamento na área bicolor. Luccas Paraizo tentou o domínio da bola, mas acabou abafado pela defesa de Matheus Nogueira.

A resposta bicolor veio em seguida, com Juninho. O meia acionou Ruan Ribeiro na grande área e a defesa do Bugre tratou de avançar na hora da finalização. Aos 11, o Guarani avançou novamente pela lateral. João Victor levantou bola na área, Douglas Bacelar desviou e Léo Santos concluiu de cabeça. Matheus Nogueira fez grande defesa, antes do impedimento ser marcado pela arbitragem.

O lá e cá da partida continuou por toda a primeira etapa, tornando o jogo equilibrado, embora o Paysandu tenha tido uma ligeira vantagem na posse de bola, tanto que o primeiro quase saiu para os bicolores. Aos 21, Edilson Júnior cruzou na área do adversário, a defesa afastou e Leandro Vilela apareceu no rebote. A bola raspou a trave de Vladimir e saiu em linha de fundo. Dois minutos depois foi a vez de Juninho arriscar de longe, levando novo perigo à defesa do Guarani.

Vendo que o Paysandu começava a dominar o campo de ataque, o Guarani resolveu assustar a defesa a partir de um contra-ataque lateral. Reinaldo levou a bola na área e Diogo Mateus cabeceou na pequena área. A bola bateu no chão e passou por cima de Matheus Nogueira.

2º Tempo

Na volta do intervalo o Paysandu promoveu uma mudança, tirando Ruan Ribeiro para a entrada de Edinho. O Paysandu, que já atuava bastante pela esquerda do ataque, foi chegando na área do Bugre levando perigo a cada jogada. Aos 16, quase o Papão marca um verdadeiro gol épico no Brinco de Ouro.

Após cruzamento de Edinho na primeira trave, a bola sobrou para Leandro Vilela e o camisa 28 largou um chute cinematográfico, que bateu no travessão, desceu e foi para fora da área. Na sequência, a bola voltou à pequena área e Vladimir conseguiu afastar o perigo. Os jogadores do Papão pediram o gol, mas a análise do VAR constatou que a bola desceu e atingiu o lado de fora da linha.

Pela esquerda o Paysandu pressionava enquanto a defesa do Guarani se fechava, nem sempre com eficácia. Em três minutos, o Paysandu conseguiu quatro escanteios, todos levando perigo ao goleiro Vladimir. Embora o técnico Hélio dos Anjos mantivesse a linha alta, o Guarani pouco feria a defesa, com nítida dificuldades para trocar uma sequência completa de passes. Melhor para o Papão, que dominou o meio-campo e passou a ditar o ritmo da partida a partir dos 20 minutos.

O Guarani só foi assustar a defesa bicolor aos 29, em um chute de fora da área de Reinaldo, após o contra-ataque encabeçado por Anderson Leite. O chute, no entanto, saiu fraco e ficou fácil para Matheus Nogueira segurar. A partir dos 30 Hélio fez as últimas três mudanças na esperança de fazer o seu. A partir dos 40 os dois times tiraram o pé do acelerador e o jogo baixou o ritmo, mesmo com todas as mudanças permitidas dos dois lados, decretando o empate sem gols em Campinas.

Ficha Técnica

Data: 25/05/2024

Hora: 21h

Local: estádio Brinco de Ouro

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Cartões Amarelos: Reinaldo, Diogo Matheus (Guarani) Y. Quintana, Leandro Vilela, Ruan Ribeiro, Kevyn (Paysandu)

Guarani: Vladimir; Léo Santos, Luccas Paraizo (Renyer), Marlon (Anderson Leite), Diogo Mateus; Camacho (Kayque), Jefferson, Matheus Bueno; João Victor (Rafael Freitas), Reinaldo (Gustavo França) e Douglas Bacelar.

Técnico: Júnior Rocha.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Léo Pereira), Y. Quintana, Lucas Maia, Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Wesley Fraga), Juninho (Netinho); Eslí García (Bryan Borges), Nicolas e Ruan Ribeiro (Edinho).

Técnico: Hélio dos Anjos