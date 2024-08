Lembra deles? Adversário do Remo possui no elenco jogadores dispensados pela dupla Re-Pa neste ano

O Remo terá pela frente o Londrina-PR no próximo sábado (17), no Mangueirão, pela penúltima rodada da Série C. A equipe paraense precisa vencer para se aproximar da classificação. O adversário azulino possui dois jogadores no elenco que foram dispensados por Remo e Paysandu nesta temporada.

Os atletas da equipe paranaense, adversária direta do Remo pela classificação, podem enfrentar o Leão Azul, mas não deixaram saudades aqui em Belém. Veja se você lembra deles!

Ex-Paysandu

O Londrina tem como titular na equipe o lateral-esquerdo Geferson, de 30 anos. O jogador defendeu o Paysandu no início desta temporada. Com apenas três jogos com a camisa bicolor, ele foi dispensado pela diretoria do Paysandu no dia 19 de abril.

Ex-Remo

Além de Geferson, o Londrina também tem um jogador que vestiu a camisa do Remo neste ano. O atacante Echaporã, de 24 anos, foi contratado pelo Leão Azul ainda no final do ano passado e iniciou a temporada como titular, porém, não conseguiu se manter no time e deixou um clube azulino no dia 7 de maio, junto com outros quatro atletas. Com a camisa do Remo Echaporã esteve em campo em 15 partidas e balançou as redes quatro vezes.

Panorama da tabela

Com 22 pontos na tabela, o Remo ocupa a 9ª colocação na Série C do Brasileiro. O Leão Azul deixou o G-8 (grupo que garante vaga na próxima fase) na última rodada, após perder por 1 a 0 para o Confiança-SE, em Aracaju (SE). O Leão foi ultrapassado pelo Figueirense-SC, que empatou com o Londrina-PR. Já a equipe paranaense ocupa a 7ª posição com 26 pontos e está em uma situação um pouco mais confortável na luta pela classificação na Série C.

No entanto, o Clube de Periçá possui dois fatores que podem facilitar sua classificação: o Leão joga em casa contra o bicolor paranaense e, na última rodada, visita o já rebaixado São José-RS, o que aumenta a confiança da torcida azulina.

Agenda

Remo x Londrina duelam neste sábado (17), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.