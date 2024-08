Após procura do Remo, meio-campista ex-Corinthians acerta com rival azulino na Série C

O Remo bem que tentou, mas o meio-campista Guilherme Mantuan não fechou com o Leão Azul para a Série C. O jogador de 27 anos acabou acertando com o Botafogo-PB, clube que também disputa a Terceirona e que já possui vaga garantida no quadrangular final da competição.

Guilherme Mantuan estava no Amazonas-AM, clube que disputa a Série B do Brasileiro, mas não chegou a jogar nenhuma partida da Segunda Divisão, já que sofreu uma contusão e ficou afastado. Quando retornou, perdeu espaço na equipe e ficou um empasse se seria ou não aproveitado pela Onça Pintada.

O Remo formalizou proposta pelo volante no mês de maio, porém, a equipe do Amazonas alegou que ele ficaria no elenco e que iria ser útil ao time na sequência da Série B, coisa que não ocorreu. Nesta semana o atleta foi anunciado pelo Botafogo-PB, clube que lidera a Série C e que já está classificado para o quadrangular decisivo da Terceirona.

O volante Guilherme Mantuan iniciou nas categorias de base do Corinthians-SP. Na temporada de 2017 estreou pela equipe profissional e no ano seguinte teve sequência no time de cima. O jogador teve passagens também pela Ponte Preta-SP, Oeste-SP e Botafogo-SP, além de ter defendido o Gil Vicente, de Portugal.