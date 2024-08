Felipinho sofre entorse, inicia tratamento e desfalca o Remo na reta final da Série C

O Clube do Remo divulgou, nesta quarta-feira (7), uma atualização sobre a condição física do atacante Felipinho. O jogador sofreu uma entorse grau II no tornozelo esquerdo durante o treinamento da última terça-feira (6), no próprio Baenão.

De acordo com o departamento médico do clube, Felipinho passou por uma avaliação detalhada no Hospital Porto Dias na manhã desta quarta-feira (7), onde foi diagnosticado com a lesão. Após o exame, o atleta já deu início ao tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). Até o momento não há estimativa de retorno aos campos, mas é certo que a promessa azulina deve ficar fora, pelo menos, do compromisso contra o Confiança.

A entorse grau II é uma lesão que causa uma distensão significativa dos ligamentos, mas sem ruptura total. O tempo de recuperação pode variar e a equipe médica do Leão está monitorando a evolução do jogador para garantir que ele retome suas atividades o mais breve possível.

A recuperação de Felipinho será acompanhada para garantir que ele esteja apto a voltar aos treinamentos e jogos sem riscos adicionais. O jogador, que é cria da base do Remo, foi um dos destaques do time no início da temporada. Ao todo, foram 15 partidas e três gols marcados com a camisa azulina, sendo um deles na Série C.

O atacante já não era relacionado para os jogos desde o confronto contra o Caxias do Sul, quando o clube azulino venceu por 4 a 2. Na ocasião, Rodrigo Santana levou o atleta para o Rio Grande do Sul, mas Felipinho não chegou a entrar em campo.

Esta é a segunda baixa do Leão Azul nessa reta final da primeira fase da Série C. O meia ofensivo Marco Antônio foi diagnosticado com uma luxação acromioclavicular esquerda grau 2, contraída durante a partida desta segunda-feira (5), contra a Aparecidense.

Com isso, o treinador Rodrigo Santana, que não estará no banco de reservar contra o Confiança-SE por ter levado o terceiro amarelo, terá que lidar com cinco desfalques em um confronto importante para o Remo se garantir na zona de classificação.

Paulinho Curuá, Diogo Batista e Ribamar também estão suspensos por cartões amarelos. Por conta disso, o técnico azulino pode fazer mudanças significativas no time que vai entrar em campo no próximo sábado (10).

Nas possibilidades mais obvias, para substituir Ribamar e Diogo Batista, por exemplo, ele pode colocar Ytalo e Vidal ou até mudar o sistema tático e improvisar atletas para as posições. Já para substituir Marco Antônio e Felipinho, as opções seriam Rodrigo Alves, Kelvin, Pedro Vitor ou Ronald.

A partida contra o Confiança-SE, às 17h do próximo sábado (10), no estádio Bastião, em Aracaju.