Retrospecto contra o Confiança em Sergipe favorece o Remo; veja mais

Se o retrospecto fosse decisivo, o Clube do Remo estaria bem confortável para a partida deste sábado (10), contra o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju. Em sete jogos, os azulinos venceram seis e perderam um, exatamente o primeiro, realizado no distante ano de 1977. O duelo deste sábado começa às 17 horas.

O histórico de confrontos entre as duas equipes vem de longa data, mas adquire certa constância a partir de 2016, quando as partidas passam a ser regulares. Desde o primeiro duelo, na Copa do Brasil de 77, os times seguiram se enfrentando em 1992, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 e 2023.

No total são 13 partidas, com nove vitórias para o Remo, dois empates e duas vitórias do Confiança, somando as partidas em Belém. A maioria dos jogos aconteceu na Série C, exceto nos anos de 1992 e 2021, quando ocorreram na Série B. A última derrota azulina foi em 2018, em Belém, quando o time perdeu por 3 a 0.

Já os últimos dois duelos foram vencidos pelos azulinos, tanto em Belém quanto em Aracaju. Este ano, porém, os times ainda não haviam se encontrado. Ambos vivem momentos distintos na competição e precisam reagir nos últimos jogos para garantir a sobrevida na competição ou seguir na disputa pelo acesso.

O Remo é o atual 8º colocado, com 22 pontos, e vem de vitória contra a Aparecidense, em casa. Do outro lado, o Confiança luta para deixar a parte inferior da tabela e pretende reagir justamente contra o Remo. Na última rodada, o Gigante Operário perdeu por 3 a 0 para o Athletic, permanecendo na 14ª posição, com 16 pontos.

Conforme as projeções do site Chance de Gol, o Clube do Remo tem no momento 41% de chances de classificação. Já o Confiança tem uma estatística desfavorável, com 32,3% de chances de rebaixamento. Ainda segundo o site, o clube que somar 28 pontos terá 70% de chances de avançar na Série C. Ou seja, em caso de vitória azulina, o Remo ficaria a uma vitória da classificação nos próximos dois jogos.