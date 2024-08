Remo terá três desfalques para partida decisiva contra o Confiança-SE, pela Série C; veja quem são

O Remo embalou na disputa por uma vaga à segunda fase da Série C do Brasileirão, mas terá desfalques para a sequência do torneio. Três jogadores do Leão, que foram amarelados na partida contra a Aparecidense-GO, na rodada passada, estão suspensos. São eles: Paulinho Curuá, Diogo Batista e Ribamar.

Além do trio, o técnico Rodrigo Santana também está suspenso. Ele levou o terceiro amarelo no duelo da 16ª rodada e não estará no banco de reservas comandando o Leão diante do Confiança-SE, em partida que ocorre no sábado (10), às 17h, em Aracaju.

Os desfalques no elenco, no entanto, prometem preocupar a comissão técnica. Dos três jogadores suspensos, dois foram titulares diante da Aparecidense-GO: o atacante Ribamar e o lateral-direito Diogo Batista. Paulinho Curuá, que já esteve na equipe principal em outras oportunidades, esteve no banco na última rodada.

Com as baixas, Rodrigo Santana pode optar por dois caminhos. O primeiro é mais conservador, fazendo trocas "óbvias" em cada posição, alçando Ytalo e Vidal nas posições de titular. O outro caminho é mais arrojado, mudando o sistema tático ou fazendo improvisações nos setores.

Série C

Com a vitória diante da Aparecidense-GO, o Leão entrou pela primeira vez no G-8 da Série C nesta temporada. A equipe agora tem 22 pontos conquistados, mas está empatada com Tombense e Figueirense, que também brigam por uma vaga à fase final do Brasileirão.

O Leão ainda tem mais três compromissos até o final do torneio. O próximo será no sábado (10), diante do Confiança-SE. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.