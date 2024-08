Clube do Remo vence Aparecidense no Mangueirão e está no G8 da Série C

O Clube do Remo terminou a noite desta segunda-feira (05/8), comemorando a vitória sobre o Aparecidense-GO, por 1 a 0, em casa, no Estádio do Mangueirão. Com o êxito, o Leão garantiu os três pontos da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e alcançou a sonhada posição no G8.

Agora, o Leão está na 8ª posição da tabela, com os mesmos 22 pontos que o Figueirense. No entanto, de acordo com os critérios de desempate, o Remo ocupa a vaga, com sete resultados positivos na competição, um a mais que o Figueirense.

O êxito na partida veio após uma virada de chave no segundo tempo, com a equipe azulina reagindo após deixar o rival goiano dominar o primeiro tempo. Com a escolha acertada do técnico Rodrigo Santana na entrada de Pedro Vitor, que marcou o gol da vitória, o Leão garantiu a vaga no G8.

Agora, o time precisa assegurar a vaga no jogo contra o Confiança-SE, no próximo sábado (10/8), fora de casa. Para isso, o Leão precisa de no mínimo um empate na partida contra o rival alagoano, em busca de concretizar a vaga na próxima fase da Terceirona.

Primeiro tempo

Em casa, o Clube do Remo não começou bem o jogo em busca dos três pontos da rodada. Pressionado a todo momento pelo Aparecidense, o Leão não conseguiu reagir bem e foi esbarrando em erros de posicionamento dos jogadores em campo, o que foi bem aproveitado pelo rival, que não parou de tentar finalizar.

Antes dos 30 minutos de bola rolando, o Aparecidense jogava a vontade, dominando o campo do Remo e tentando diversas finalizações, marcando a metade do tempo com 10 chutes a gol contra somente dois do Leão. Sem conseguir reagir, o Leão escutava cânticos incentivadores da torcida, que lotava o Mangueirão, mas não foi o suficiente para o time reagir, e com o avanço do rival, deixou à mostra a fragilidade da zaga azulina.

Confira os melhores momentos:

Sem muitas emoções, o Leão não conseguiu muitas chances e deixou o Aparecidense dominar o restante do tempo, recebendo vaias da torcida. No finalzinho, aos 43 minutos, Marco Antônio garantiu um lance perigoso para o Remo, chutando pela direita, mas a bola bateu no travessão e foi para fora, encerrando o primeiro tempo em 0 a 0.

Segundo tempo

No segundo tempo, o elenco do Remo voltou ao campo com postura diferente, com a mudança feita pelo técnico Rodrigo Santana, que substituiu Kelvin por Pedro Vitor. Como prova da escolha acertada, o atacante não desperdiçou o passe que recebeu de Sávio, arrancando, entrando na área adversária e abrindo o placar para o Leão.

Comprovando a melhora na segunda etapa da partida, o Remo passou a dominar a partida, confiante após o primeiro gol, com a defesa mais fechada, reparando erros do primeiro tempo, a equipe azulina não deixou espaço para tentativas do Camelão de voltar a dominar o jogo, e passou também a dominar mais a área adversária.

Para garantir a vitória, o técnico Rodrigo Santana realizou todas as alterações previstas antes dos 30 minutos do segundo tempo, substituindo principalmente dois jogadores que haviam recebido cartão amarelo: Bruno Silva e Diogo Batista. Os dois foram supridos respectivamente por Paulinho Curuá e Vidal.

Na reta final da partida, Pedro Vitor deu o passe para Rodrigo Alves marcar o segundo e ampliar para o Remo, no entanto, o árbitro marcou impedimento e invalidou o gol azulino. Com a invalidação, o técnico Rodrigo Santana reclamou bastante com a arbitragem e acabou recebendo um cartão amarelo.

Nos acréscimos, Paulinho Curuá foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por uma falta dura em Robert, do Aparecidense. Com um a menos nos últimos dois minutos de jogo, o Leão não foi afetado e, sem grandes lances, conseguiu assegurar a vitória por 1 a 0 e a vaga no G8 da Série C.

Ficha técnica

Campeonato brasileiro - Série C

Clube do Remo 1 x 0 Aparecidense-GO

Data: segunda-feira (05/8)

Hora: 20h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto

Assistentes: Geovânio Lima da Silva e Renan Antônio Angelim Rodrigues

Gol: Pedro Vitor (9’ 2T)

Cartão amarelo: Bruno Silva, Diogo Batista, Ribamar, Rodrigo Santana, Paulinho Curuá (REM); Vanderley (APA)

Cartão vermelho: Paulinho Curuá (REM)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Vidal (Diogo Batista), João Afonso, Ligger, Sávio, Paulinho Curuá (Bruno Silva), Jaderson, Adsson (Pavani), Pedro Vitor (Kelvin), Renato Alves (Marco Antônio) e Ribamar.

Técnico: Rodrigo Santana.

Aparecidense-GO: Matheus Alves, Genilson, Vanderley, Mauricio, Luan Martins, Guilherme Nunes, Matheus Chaves (Du Fernandes), Alan James (Rubens), Robert (Juninho), Rodrigues (Emanuel) e Cauari (Falcão).

Técnico: Emerson Ávila.