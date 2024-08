Bruno Silva acalma pressão no Remo antes de duelo decisivo pela Série C: ‘Fazer a nossa parte’

O Remo realizou neste sábado (3) o penúltimo treino antes da partida contra a Aparecidense-GO, pela 16ª rodada da Série C. Após a atividade, o volante Bruno Silva enfatizou a importância de manter o foco e a calma para alcançar os objetivos do clube na temporada. Para ele, a equipe deve se concentrar em fazer a própria parte na reta final da Terceirona, sem se preocupar com os resultados dos adversários.

"Independente dos resultados, nós temos que focar em fazer a nossa parte. Dependemos só da gente e de mais ninguém. Acho que nós temos que focar no que o Rodrigo [Santana, técnico do Remo] está pedindo, fazer um grande jogo e conquistar a vitória e os três pontos, que é o importante", afirmou Bruno.

Bruno Silva também destacou a importância do coletivo e da tomada de decisões conscientes durante as partidas. O volante acredita que a experiência adquirida por ele durante a carreira pode ajudar o Remo em partidas decisivas.

"O coletivo tem que ser forte. Na hora de chegar na parte final, se tiver com o goleiro e um companheiro estiver melhor colocado, temos que servir o companheiro. Mas entendo que esses momentos trazem um pouco de nervosismo pro elenco. O que me mantém motivado a jogar futebol ainda é esse frio na barriga, essa ansiedade. Com meus 37, 38 anos, eu sinto esse frio ainda, esse nervosismo, ansioso. Esse friozinho na barriga, independente da idade, é bom", concluiu Bruno Silva.

O Remo encara a Aparecidense-GO pela 16ª rodada da Série C na segunda-feira (5), às 21h. A partida, disputada no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.