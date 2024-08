Remo pode entrar no G-8 da Série C caso vença a Aparecidense-GO; entenda

A condição do Remo na Série C do Brasileirão é delicada, mas, mesmo assim, o Leão pode terminar bem a próxima rodada da competição. Caso vença a Aparecidense-GO em casa, o time azulino pode terminar o dia no G-8 da Terceirona, zona que dá acesso à próxima fase da competição. No entanto, para isso acontecer, é necessária uma combinação de resultados.

Para que o Remo termine a rodada no G-8, além de bater a Aparecidense-GO, a equipe deve "secar" Figueirense e Tombense, clubes que entram em campo no sábado (3), às 17h. O time de Santa Catarina enfrenta o Botafogo-PB, enquanto os mineiros duelam contra o Volta Redonda-RJ. Em ambas as partidas, os adversários diretos do Leão jogam fora de casa.

Até o início da 16ª rodada, o Figueirense é o primeiro time dentro do G-8, com 22 pontos conquistados. Na cola vem a Tombense, com 21 pontos, na 9ª colocação. O Leão, por sua vez, está mais descolado da briga, com 19 pontos, na 10ª posição.

O time azulino só precisará "secar" os adversários porque não conseguiu se sobressair nos confrontos diretos. Nesta Série C, o Time de Periçá tropeçou nos embates diante de Figueirense e Tombense. A equipe perdeu para os catarinenses fora de casa e empatou com os mineiros, no Baenão.

Parada dura

As projeções citadas só serão possíveis caso o Remo vença a Aparecidense-GO. Porém, o duelo contra os goianos promete ser difícil, já que o Camaleão está no sufoco.

A Aparecidense-GO está fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do CSA-AL, que abre o Z-4. Se o CSA e o Caxias pontuarem no fim de semana, ou o Sampaio Corrêa vencer, os goianos jogaram em posição de rebaixamento diante do Leão.

Agenda

Remo e Aparecidense-GO se enfrentam na segunda-feira (5), às 21h. A partida, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.