Série C: Próximo adversário do Remo vem a Belém com a missão de 'estragar' a classificação azulina

O próximo adversário do Clube do Remo chega para o confronto respirando aliviado por ter deixado a zona de rebaixamento após o empate com o Floresta. Embora o resultado não tenha sido o esperado, por ter sido realizado em casa, a equipe do técnico Emerson Ávila saiu no lucro e tenta dar sequência justamente contra o Leão Azul, que sonha em avançar para o G8.

Os números dos dois times são semelhantes em alguns aspectos, mas o que mais chama atenção é a defesa. No total, cada equipe levou 22 gols e não conseguiu acompanhar o volume na parte ofensiva, ou seja, o saldo de gols também está um pouco parecido, tendo o Remo -5 e o Aparecidense -6.

No banco de reservas, o time é comandado por Emerson Ávila, um velho conhecido dos azulinos. Ele foi lateral esquerdo do Remo em 2006. Fez quatro jogos e um gol, marcado na goleada de 4 x 1 sobre o Itabaiana, pela Copa do Brasil. Ao todo, foram quatro partidas disputadas e apenas um gol marcado, atuando na função de lateral-esquerdo.

Anos depois, ele retorna a Belém com a missão de parar a campanha desesperada dos azulinos pela classificação. No entanto, assim como o retrospecto remista leva ao descrédito na crença por quatro vitórias seguidas, do lado de lá as coisas também não andam bem para um time que venceu apenas três partidas na competição, empatou seis e perdeu outros seis jogos.

O empate com o Floresta mostrou um pouco do que o time tem deixado de produzir, com muitos gols perdidos e uma dificuldade de finalização acima do normal. O ataque formado por Igor Torres, Falcão e Rubens não funcionou. Igor, aliás, que vem a ser o artilheiro do time na temporada, com 10 gols marcados, está suspenso e coloca mais uma dúvida na prancheta do treinador que precisa da vitória a qualquer custo.