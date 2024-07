CBF altera local e Remo x Aparecidense-GO será no Mangueirão; veja data e horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou alterações na partida entre Remo e Aparecidense-GO, válida pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo, inicialmente marcado para o sábado, 3 de agosto, às 17h, foi remarcado para segunda-feira, 5 de agosto, às 20h. Além disso, o local da partida foi alterado: ao invés do Estádio Baenão, o confronto ocorrerá no Estádio Mangueirão.

A CBF informou que as mudanças foram realizadas para ajustes na tabela da competição. O Estádio Mangueirão foi o cenário da recente vitória do Remo sobre o CSA-AL na última rodada da Série C.

Este jogo contra a Aparecidense será o penúltimo que o Remo disputará em casa durante a fase de grupos da Série C. O time paraense, jogando como mandante, apresenta o oitavo melhor desempenho da competição, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

A partida entre Remo e Aparecidense-GO terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.