Para o jogo contra o Remo, Figueirense tem 10 jogadores pendurados; confira os nomes

Em jogo de seis pontos, o Remo vai até Santa Catarina para encarar o Figueirense neste sábado (27), no estádio Orlando Scarpelli. As equipes estão em uma disputa direta por uma vaga no G-8 e o duelo é de extrema importância para a posição na tabela. E para essa partida, o Furacão terá alguns problemas para contornar. O clube está com 10 jogadores pendurados, sendo que sete são titulares.

Além da titularidade, os atletas pendurados fazem parte da linha defensiva do Figueirense. Normalmente, essa área é a que mais leva cartões, especialmente por jogadores usarem as faltas para parar as jogadas.

Entre os titulares pendurados estão Ruan Carneiro, Léo Maia, Genilson, Thomás Kayck e Samuel - todos da linha de defesa alvinegra. O zagueiro Thiago Barbosa, reserva, também já tem dois cartões amarelos.

Além disso, o Furacão ainda não pode contar com Rafael Ribeiro, confirmado fora do jogo, pois ainda está em transição física. Já os volantes Jhony Douglas, Léo Baiano e Gledson também estão pendurados, com dois cartões amarelos.

Por conta disso, a escalação do Figueirense pode ser um problema para o treinador João Burse, que deve tentar evitar alguns jogadores em risco de suspensão.

Tabela

Remo e Furacão estão na nona e 10ª posição na tabela, respectivamente. Ambos os times têm 19 pontos no campeonato e estão na briga por uma vaga na zona de classificação. Com isso, apenas a vitória interessa às equipes. Um empate aliviaria o prejuízo, mas colocaria as colocações em risco.

Conforme a projeção feita, para se classificar, o Remo precisa de 30 pontos para garantir - com segurança - a vaga na próxima fase da Série C e sonhar com o acesso à Série B. Ainda restam 15 pontos em disputa.

A partida entre o Furacão e o Leão Azul ocorre no próximo sábado (27), às 17j, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O duelo, válido pela 15ª rodada da Terceirona, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.

Atleta do Figueirense pendurados

Bruno Michel, Genilson, Gledson, Jhony Douglas, Léo Baiano, Léo Maia, Ruan Carneiro, Samuel, Thomás Kayck, Tiago Barbosa