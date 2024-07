Remo vai até Florianópolis encarar o Figueirense por uma vaga no G8 da Série C

Depois de uma semana intensa de trabalhos, o Clube do Remo parte para o compromisso mais importante desta reta final da fase de grupos da Série C, neste sábado, a partir das 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A cinco rodadas do fim, o grupo azulino precisa chegar no G8 para avançar de fase, tendo que passar pelo Figueirense, que tem a mesma pontuação e briga por cada milímetro na tabela.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O duelo deste sábado pode significar a consagração para um e o caos para outro. No momento, o Remo é o nono colocado, com 19 pontos. Para chegar ao G8, precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate de Tombense e Ypiranga, 8º e 7º colocados, respectivamente, com 20 pontos cada.

O Figueirense chega para essa partida com 2 empates e 2 derrotas nos últimos quatro jogos. Do outro lado, o Remo vem de uma série de 2 vitórias e 2 derrotas.

Durante a semana, o treinador azulino fez uma série de ajustes na equipe, que vem mantendo um clima animado, depois da vitória sobre o CSA. Fora das quatro linhas, a direção apresentou quatro reforços ao longo da semana: o volante Bruno Silva, o lateral-esquerdo Sávio e o atacante Rodrigo Alves.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Estrela do Remo nos últimos jogos, Pavani fala sobre evolução na temporada]]

[[(standard.Article) Figueirense x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (27/07) pelo Brasileirão]]

O grande objetivo para esta reta final da fase de grupos é minimizar as perdas por setor, já que, nos últimos jogos, o Leão Azul vem sofrendo com a queda no rendimento dos atletas, permitindo ao adversário maior mobilidade e força ofensiva. Contra a Ferroviária, a vitória foi tomada em cinco minutos, diferente da partida contra o CSA, vencida nos minutos finais.

Do outro lado, o técnico João Burse tem dúvidas na delegação que está concentrada desde ontem. Após falhas recentes que podem custar a ‘medalha’, o goleiro Ruan Carneiro tem a sombra de Vinícius Barletta e Tiago Gonçalves. Com uma lesão muscular, o volante Johny Douglas também não tem presença garantida dentro de campo.

A matemática alvinegra é até simples nestes cinco jogos que faltam na competição: vencer três, empatar um e pode até perder outro, o que dá 80% de chance de avançar. Se vencer as três partidas que tem em casa, chegando aos 28 pontos, também pode ser suficiente para ir ao quadrangular decisivo da Terceirona.

Ficha Técnica

Data: 27/07/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Carlerranzy Silva de Carvalho (BA).

Figueirense: Ruan Carneiro; Léo Maia, Genilson, Thomás Kayck (Tiago Barbosa) e Samuel; Léo Baiano, Henrique (Gledson) e Camilo; Pato, Alisson e Jefinho.

Técnico: João Burse.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Curuá e Ligger; Diogo Batista, Jaderson, Pavani e Raimar; Kelvin, Ytalo (Ribamar) e Cachoeira.

Técnico: Rodrigo Santana.