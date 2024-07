Figueirense x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (27/07) pelo Brasileirão

Figueirense x Remo se enfrentam hoje, sábado (27/07), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Figueirense x Remo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Zapping e DAZN, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Figueirense acumula 19 pontos, 5 vitórias, 4 empate, 5 derrotas, 15 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Furação vem dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos e vai em busca dos três pontos para se aproximar do G8. Atualmente, o clube está em 10º lugar na tabela de classificação.

Já o Remo soma 19 pontos, 6 vitórias, 1 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 21 gols sofridos. O Leão vem se recuperando na competição e venceu a última por 2 a 1 dentro de casa e se aproximou ainda mais do G8. O time enfrenta um adversário que tem o mesmo número de pontos e precisa vencer para se manter vivo na briga da classificação. Atualmente, o clube paraense está em 9º lugar na tabela.

Figueirense x Remo​: prováveis escalações

Figueirense: Ruan Carneiro; Léo Maia, Thomás Kayck, Genilson e Samuel; Jhony Douglas, Léo Baiano e Camilo; Alisson, Guilherme Pato e Jefinho. Técnico: João Burse.

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Paulinho Curuá (Ligger) e Bruno Bispo; Diogo Batista, Jaderson (Paulinho Curuá), Pavani e Raimar; Kelvin (Jaderson), Marco Antônio e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana

FICHA TÉCNICA

Figueirense x Remo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Data/Horário: 27 de julho de 2024, 17h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)