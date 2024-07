Remo em Santa Catarina: veja como comprar ingresso para jogo contra Figueirense

A quantidade de pessoas do Pará em Santa Catarina não é exata, muito menos a de paraenses torcedores do Clube do Remo que ali vivem. Mas há duas certezas: são muitos azulinos e este final de semana será de forte emoção para os remistas. O Remo enfrenta o Figueirense, neste sábado (27), em Florianópolis. Saiba como comprar ingresso, local da partida e outras informações do jogo.

Na última quarta-feira (24), foi a vez dos bicolores jogarem contra um time catarinense. A partida Paysandu X Brusque-SC terminou com derrota do paraense por 1 a 0. Essa foi a primeira derrota dos bicolores após sete jogos. O Papão disputa contra o Novorizontino nesta segunda-feira (29), em Belém.

A partida do Leão com o Furacão inicia às 17 horas, no Estádio Orlando Scarpelli. A abertura dos portões é às 15 horas e, às 18h10, eles se fecham. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 120, além de entrada gratuita para menores de 12 anos. Confira abaixo.

Valores de ingressos - Remo X Figueirense (27/07)

Torcida Figueirense

Setor A (Cadeira Coberta)

Inteira: R$ 120

Meia: R$ 60

Menores de 12 anos: Entrada Gratuita

Setores B/C/D (Cadeira Descoberta)

Inteira: R$ 60

Meia: R$ 30

Menores de 12 anos: Entrada Gratuita

Torcida Remo (Visitante)

Setor E (Cadeira Descoberta)

Inteira: R$ 60

Meia: R$ 30

Menores de 12 anos: Entrada Gratuita

Comprar ingressos - Remo X Figueirense (27/07)

Os ingressos para o jogo Remo x Figueirense deste sábado (27) estão à venda desde a última quarta-feira (24) e ficam disponíveis até o dia da partida. É necessário apresentar o RG (Registro Geral) no momento da compra. Veja abaixo.

Compra presencial nas bilheterias

26/07, sexta-feira

Horário: 9h a 18h

Local - Torcida Figueirense e Remo: Secretaria, anexo à Loja Figueira Store

27/07, sábado

Horário: 09h a 17h45

Local - Torcida Figueirense: Bilheteria C, ao lado da Loja Figueira Store

Local - Torcida Remo: Bilheteria Av. Santa Catarina, Portão 16

Forma de pagamento

Dinheiro em espécie;

Débito: Visa, Mastercard ou Elo;

Crédito: Visa, Mastercard ou Elo;

Compra presencial em posto de venda credenciado

26/07, sexta-feira

Horário: 10h a 22h

Local - Torcida Figueirense e Remo: Polissport, Shopping Via Catarina (Avenida Atílio Pedro Pagani, 270 - Passa Vinte, Palhoça - SC)

27/07, sábado

Horário: 10h a 17h15

Local - Torcida Figueirense e Remo: Polissport, Shopping Via Catarina (Avenida Atílio Pedro Pagani, 270 - Passa Vinte, Palhoça - SC)

Forma de pagamento

Dinheiro em espécie.

Compra on-line

De 24/07, quarta-feira, até 27/07, sábado

Horário de encerramento das vendas: 17h45

Site: www.futebolcard.com

Forma de pagamento

Débito: Visa Electron, Maestro e Elo Débito;

Crédito: Visa, Mastercard, Hipercard e Elo Crédito;

Pix: 01.329.666/0001-50.

Observação: é obrigatório instalar o aplicativo Futebol Card para apresentação do ingresso. Ingressos virtuais impressos são serão aceitos.

Portões de acesso - Remo X Figueirense (27/07)

Setor A (torcida Figueirense)

Portão 13: aberto (Avenida Santa Catarina)

Setor B (torcida Figueirense)

Portão 7: aberto (Rua Norton Flores Boppré, esquina com Avenida Santa Catarina)

Portão 10: aberto (Avenida Santa Catarina – acesso para torcedores PCD)

Portão 11: aberto (Avenida Santa Catarina)

Setor C (torcida Figueirense)

Portão 02: aberto (Rua Humaitá)

Portão 04: aberto (Rua Norton Flores Boppré)

Setor D (torcida Figueirense)

Portão 02: aberto (Rua Humaitá)

Portão 04: aberto (Rua Humaitá)

Setor E (torcida Remo)

Portão 16: aberto (Avenida Santa Catarina)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de OLiberal.com)