Remo na Série C: Veja o que o que é preciso para garantir a classificação à segunda fase

A derrota para o Figueirense-SC no último sábado (27) deixou ainda mais delicada a condição do Remo na Série C. Agora, o Leão Azul precisa de um aproveitamento muito acima da média nas rodadas finais para conseguir a classificação à próxima fase. Pelo menos é isso que aponta um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

A projeção realizada utilizou como base as estatísticas do site Chance de Gol, que revela as possibilidades de resultados ocorrerem na Série C. De acordo com a plataforma, a "nota de corte" para que um time alcance a segunda fase da Terceirona é 29 pontos. A equipe que atingir essa meta até o final da etapa classificatória tem 90% de chances de avançar aos quadrangulares.

Para atingir a pontuação projetada, o Remo precisa ter uma campanha quase perfeita nas quatro rodadas restantes para o final da primeira fase. O Leão deve somar dez pontos em 12 que serão disputados. Desta forma, o aproveitamento azulino deverá ser, na reta final, de 83,3%.

Traduzindo de forma prática para o torcedor, o Remo, para atingir a meta projetada, não pode mais perder nenhuma partida na Série C. Quatro vitórias seguidas classificam o Leão à segunda fase. O Time de Periçá também avança se tiver um único tropeço - um empate - nas quatro rodadas que faltam.

Missão difícil, mas possível

Para classificar, o Remo deverá acumular quatro partidas invictas nesta reta final da Série C. No entanto, a equipe nunca teve esta sequência de resultados sob o comando de Rodrigo Santana. O máximo de jogos que o Leão ficou sem perder com o treinador foram dois, quando registrou vitórias seguidas diante de Caxias-RS e Ferroviário-CE.

A última vez que o Remo ficou quatro ou mais jogos invictos foi no início da temporada, entre os dias 7 de março e 7 de abril. Na ocasião, a equipe, treinada por Gustavo Morínigo, ficou oito partidas sem perder, válidas pela Copa Verde e Parazão.

Apesar disso, entre os próximos adversários do Leão, 3 estão abaixo dele na classificação: Aparecidense, Confiança, e o virtual rebaixado São José. Há ainda o Londrina, que está à frente do Remo por apenas 4 pontos. Ou seja: o índice a ser alcançado é difícil, mas os adversários dão esperança à torcida azulina.

Agenda

O próximo compromisso do Remo na Série C é contra a Aparecidense-GO, pela 16ª rodada da competição. A partida, que ocorre na próxima segunda-feira (5), às 20h, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.