Remo perde para o Figueirense-SC em confronto direto pelo G-8 da Série C

O Remo perdeu por 1 a 0 para o Figueirense-SC, na noite deste sábado (27), pela 15ª rodada da Série C. O único gol da partida, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, foi marcado pelo atacante Jefinho, ainda na primeira etapa. O resultado foi péssimo para o Leão que, além de não pontuar, ainda viu o adversário direto na briga pelo G-8 disparar na tabela.

Com o resultado, o Remo se mantém na 10ª colocação da Série C, com 19 pontos conquistados, mais ainda pode perder posições na tabela até o final da rodada. Por outro lado, o Figueirense-SC subiu ao 7º lugar, com 22 pontos somados, e vê a vaga na próxima fase da Terceirona mais perto.

O Remo, agora, não pode vacilar na reta final da Série C. O próximo compromisso azulino será na segunda-feira (5), às 20h, diante da Aparecidense-GO, no Mangueirão, pela 16ª rodada do torneio. Uma vitória mantém a equipe viva na briga pelo G-8, enquanto uma derrota pode marcar a eliminação precoce do Leão.

Primeiro tempo

Nada pareceu dar certo para o Remo no primeiro tempo diante do Figueirense-SC. Empurrada pela torcida, a equipe da casa soube aproveitar as falhas azulinas e construir uma vitória parcial sem sustos. O placar após os 45 minutos iniciais, inclusive, poderia ser até maior, se não fossem excelentes defesas do goleiro Marcelo Rangel.

Os primeiros 10 minutos de jogo foram de extrema pressão do Figueirense. Muito pelo lado esquerdo, onde estava o atacante Alisson, principal jogador alvinegro, o time da casa construía jogadas de perigo. Em uma delas, a bola carimbou o travessão de Marcelo Rangel. Na outra, Alisson finalizou para fora.

No entanto, a pressão do Figueira teria resultado. Aos 20 minutos, Léo Baiano fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro em direção à marca do pênalti. Nesse momento, Jefinho se antecipou aos zagueiros remistas, passou no meio da linha defensiva azulina e finalizou para o gol, na entrada da pequena área.

Após o gol sofrido, o Remo até tentou reação, mas com pouca efetividade. Os melhores lances do Leão eram gerados após jogadas de bola parada. Em uma das poucas vezes que chegou ao gol de outra forma, o atacante Rodrigo Alves finalizou mal um bom lance construído por Pavani.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Remo até cresceu de desempenho, mas faltou competência para buscar o empate no marcador. Por outro lado, o Figueirense-SC baixou as linhas, administrou o resultado e partiu em contra-ataques, que geraram muito perigo ao goleiro Marcelo Rangel. Apesar disso, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

A igualdade, no entanto, foi colocada à prova em várias oportunidades. O Remo voltou melhor do intervalo e começou a rondar a área adversária. No entanto, muitas das jogadas criadas pelo Leão eram em bolas alçadas sobre a defesa do Figueira. Em alguma delas, o goleiro Ruan Carneiro era ameaçado, mas faltava um jogador azulino melhor posicionado para finalizar.

Já o Figueira apostou em contra-ataques rápidos. As jogadas, majoritariamente criadas pelo atacante Alisson, foram até mais perigosas do que as do Remo. Em uma delas, Marcelo Rangel precisou fazer um milagre, defendendo um chute à queima-roupa, na pequena área, para evitar o gol alvinegro.

Na reta final, o Remo controlou o jogo, mas a falta de efetividade ofensiva, novamente, foi a vilã da equipe. Nos últimos minutos, as jogadas de bola aérea se tornaram um "desespero" do time, que tentou o empate na base do "abafa". Apesar disso, o Leão não conseguiu marcar.

