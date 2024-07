Após lesão, Pedro Vitor faz temporada discreta e não repete números de 2023; compare

Decisivo na arrancada que evitou o rebaixamento do Remo à Série D em 2023, o atacante Pedro Vitor faz uma temporada discreta pelo Leão. Ausente dos gramados por nove meses se recuperando de uma grave lesão no joelho, o atacante ainda não voltou a equipe titular com o mesmo gás do ano passado, apesar de ter lampejos de qualidade, como o que ocorreu diante do CSA-AL, quando deu assistência para o gol da vitória azulina.

Desde que voltou de lesão, Pedro Vitor disputou nove partidas pelo Leão, a maioria delas saindo do banco de reservas. Desde então, o jogador não marcou gols e deu duas assistências, mas acumula uma série de estatísticas negativas. No período, o atacante recebeu cinco cartões amarelos e o Remo saiu de campo derrotado em cinco jogos.

No entanto, aos poucos, Pedro Vitor parece recuperar o bom futebol. Na sexta rodada, diante do Náutico, o atacante deu assistência para o gol de Marco Antônio. O tento, porém, pouco ajudou o Leão, que saiu de campo derrotado por 4 a 1.

A melhor atuação de Pedro Vitor desde a lesão viria nesta semana, diante do CSA-AL, no Mangueirão. Voluntarioso no ataque, o jogador deu uma assistência de "peixinho" peixinho para o gol de Ribamar. O lance, além de dar a vitória ao Leão, manteve viva o sonho de classificação da equipe à próxima fase.

Temporada 2023

Apresentado no Baenão no início da temporada, Pedro Vitor defendeu o Remo em 29 partidas em 2023 e marcou cinco gols. Desde o início do ano, o jogador assumiu a posição de titular.

No entanto, o melhor momento do jogador com a camisa azulina se deu com Ricardo Catalá. Nos primeiros jogos do treinador no Remo, Pedro Vitor marcou três gols, todos de fora da área, e ajudou a equipe azulina a conquistar vitórias importantes na Terceirona.

Série C

Provavelmente com Pedro Vitor entre os relacionados, o Remo vai encarar o Figueirense-SC, no sábado (28), pela 15ª rodada da Série C. A partida, que ocorre no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.