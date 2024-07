Remo oficializa a contratação do volante Bruno Silva, de 37 anos

O Remo oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação do volante Bruno Silva, de 37 anos, para reforçar o elenco no restante da temporada 2024 da Série C. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube, que agora corre contra o tempo para regularizar o atleta antes da partida contra o Figueirense-SC, válida pela 15ª rodada da Terceirona.

Segundo informações do Remo, Bruno Silva já está em Belém, onde realiza exames médicos. A expectativa é que, após a liberação do departamento médico, o jogador integre os treinos da equipe imediatamente.

Carreira

Bruno Silva ganhou notoriedade nacional em 2008, jogando pelo Avaí-SC, e desde então passou por várias equipes das séries A e B, incluindo Athletico-PR, Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC, Cruzeiro-MG, Internacional-RS, Fluminense-RJ e Botafogo-RJ.

No clube carioca, viveu o melhor momento da carreira, marcando 11 gols em 110 jogos, disputando a Copa Libertadores. Recentemente, defendeu o Paraná-PR, onde atuou em cinco partidas e ajudou o Tricolor Paranaense a conquistar o acesso à elite do futebol local.

Contratação antecipada

A contratação do experiente volante já havia sido antecipada na última terça-feira (23) pelo técnico azulino Rodrigo Santana, durante entrevista à Remo TV no YouTube. Santana destacou a importância de Bruno Silva como uma liderança positiva no vestiário.

"Ele vem em uma fase boa. Acabou de ter o acesso com o Paraná, um time de massa também. Então, foi um cara que conseguiu contribuir, acertou o meio de campo do Paraná, teve o acesso, vem motivado, feliz e para a gente vai ser um bom. É um jogador muito importante", afirmou o treinador.

Próximo compromisso

O próximo compromisso do Remo na Série C será contra o Figueirense-SC, no próximo sábado (27), às 17h, em Florianópolis. O clube ainda luta por uma vaga na próxima fase da competição, e a chegada de Bruno Silva é vista como um reforço crucial para atingir esse objetivo.