Remo: Rodrigo Santana cita erros na derrota para o Figueirense: 'Falta poder de decisão'

O Remo deixou escapar a oportunidade de fechar a rodada na zona de classificação da Série C. O time azulino perdeu por 1 a 0 para o Figueirense na noite deste sábado (27), em Florianópolis (SC). Após a partida, o treinador azulino Rodrigo Santana falou sobre a frustração da derrota e disse que o plano era voltar para casa com, no mínimo, um empate.

"A gente estava contabilizando no mínimo um ponto. E eu acho que a gente tinha condições de sair daqui não só com um ponto, mas com a vitória pelo que a gente construiu dentro da partida. No início da partida é natural o volume do Figueirense. Estava dentro de casa, querendo voltar a encontrar o caminho das vitórias, mas nós tínhamos uma equipe muito preparada para sair daqui com no mínimo um ponto", declarou o treinador, que viu o gol sofrido pelo Remo como um erro da defesa azulina.

"Infelizmente, no início do jogo, erramos e acabamos tomando o gol. Tivemos um volume maior de jogo, só que não conseguimos ser tão decisivos. Pesa bastante para a gente, nos deixa chateado pela expectativa criada, a possibilidade de sair daqui com a vitória. No meu ponto de vista, foi um placar injusto. Teve até uma situação em que o Pato poderia ser expulso e o arbitro chegou a puxar o cartão, mas voltou atrás. Isso facilitaria mais. Mas vamos trabalhar essa semana. Ainda restam quatro jogos e ainda continuamos dependendo de nós mesmos", completou Rodrigo Santana.

O treinador azulino demonstrou estar chateado com o "desperdício" de pontos no duelo. O técnico apontou que o time do Remo precisa melhorar o nível de atenção em jogos fora de casa. Segundo o treinador, também falta atitude na hora de decidir e chamar a responsabilidade dentro de campo, além da efetividade nas finalizações. No segundo tempo da partida contra o Figueirense, por exemplo, o Leão Azul conseguiu impor um bom ritmo, chegou ao ataque em algumas oportunidades, no entanto, não converteu nenhuma em gols.

"Falta poder de decisão - acho que a gente está tendo volume -, falta acreditar no segundo pau. Essa atitude do segundo tempo, falamos forte no intervalo com eles - parece que às vezes é preciso tomar um gol para ter que acordar e a gente vem falando. Erros bobos, simples, técnicos. Acho que temos que entrar com mais atenção, concentração. É mais um jogo em que a gente tinha a possibilidade de entrar no G-8 e às vezes acabamos errando para nós mesmos", afirmou o treinador azulino, que acredita que o resultado não foi justo.

"Acho que a gente merecia sair daqui com no mínimo o empate, foi um resultado muito injusto. Mas, continuamos na briga. São quatro jogos, fica mais difícil agora, que isso sirva de exemplo para a gente ter mais atitude não só jogando dentro de casa como fora, nos falta muita maturidade, falta poder de decisão, chamar a responsabilidade, errar menos, ter mais concentração dentro do jogo para a gente conseguir sair com a vitória. Não é possível a gente desperdiçar tanto ponto que às vezes o adversário nem faz tanto para merecer e a gente acaba perdendo para a gente mesmo", enfatizou Rodrigo Santana.

Agenda

O Remo segue na 10ª posição da tabela da Série C momentaneamente, com 19 pontos. Agora, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o time precisa vencer os quatro jogos para garantir sem preocupações a classificação. O próximo compromisso do Leão é na segunda-feira (5), às 20h, diante da Aparecidense-GO, no Mangueirão.