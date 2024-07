Marcelo Rangel sobre as chances de classificação do Remo na Série C: 'Não temos dúvidas'

O Clube do Remo está prestes a fazer os próximos quatro jogos mais importantes da temporada. Ao final dele, o time pode, ou não, avançar na Série C do Campeonato Brasileiro. Para seguir, basta vencer três jogos e empatar um. O problema, no entanto, é que durante a primeira fase inteira o time remista não conseguiu nada semelhante, ou seja, precisa literalmente "se virar nos 30", começando pela Aparecidense, adversário desta segunda-feira (5), a partir das 20 horas, no Mangueirão, pela 16ª rodada.

Depois disso o time tem pela frente Confiança (13º), Londrina (6º) e São José (20º). Se existe alguém que conhece essas equipes, é o Clube do Remo, conforme frisa o goleiro Marcelo Rangel. "A gente tem estudado todos os adversários, não só eles (Aparecidense). Temos estudado a cada partida. O professor passa um vídeo para mostrar o comportamento deles, como se defendem, atacam, bolas paradas. Já entramos em campo sabendo as características ofensivas, defensivas. Isso vem muito da análise de desempenho do clube. Isso é muito importante para não entrarmos em uma partida no escuro. Pelo contrário. A gente estuda bastante eles a cada jogo", avisa o arqueiro.

Com o time treinado e estudado, o nível de confiança interna se eleva bastante, sobretudo nos jogos em casa. Desses quatro, Aparecidense e Londrina serão em Belém.

"Vamos fazer um bom jogo na segunda. Eu conheço bem a aparecidense. Joguei no Goiás por vários anos e joguei muito contra eles. Conheço também o Emerson Ávila, que tive a oportunidade de trabalhar junto no Goiás. É um grande treinador, mas hoje temos que olhar para o Remo. Eu acredito muito nessa vitória e, ela vindo, deixa a gente vivo na competição, até porque os resultados nos ajudaram. E se houver uma combinação com vitória, a gente entra no G8. Então temos que acreditar com atitude."

Mesmo com uma das piores defesas da competição e um ataque longe de ser festejado, o goleiro sabe da responsabilidade de todos e garante empenho coletivo. "É o conjunto da obra. Terminar uma jogada depende de todo um sistema. Lá na frente ou atrás, tudo é um sistema. Quando a gente ataca, muitas das vezes, a jogada pode começar comigo ou com o Léo. Tudo isso é treinador, falado e discutido internamente. Às vezes o atacante está sem fazer gols, mas tem que ver se a bola está chegando. É nisso que estamos focando. Ser agressivo, jogar com intensidade e com todos. Contra o CSA, com o jogo empatado, todo mundo se doou, criamos chances, forçamos e fizemos o segundo com o Ribamar."

Quanto ao adversário desta segunda, Rangel reconhece os riscos, mas prevê um time arrumado e confiante.

"Eu falei após o jogo do Figueirense, que aqui dentro não tem dúvida. Ela pode vir de fora, duvidando do elenco, da classificação, mas internamente não há dúvidas. E é no que eu acredito. Temos sido fortes em casa. Temos também quatro jogos dificílimos, mas entendo que a gente possa vencer os quatro jogos. Assim como tivemos aquela sequência de sete, oito jogos invicto, no período da copa verde, o mesmo pode ocorrer de novo. A palavra internamente é acreditar", encerra.