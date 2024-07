Remo chega à reta final da primeira fase com a 3ª pior defesa da Série C

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o Clube do Remo se adianta nos cálculos e projeções para sobreviver na Série C. Um dos fatores de maior risco nessa matemática é o excesso de gols levados, que o coloca com a terceira pior defesa da competição e reforça a obrigação de não vazar a defesa daqui pra frente.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Ao todo, a onzena remista já levou 22 gols em 15 jogos, conforme levantamento do jornalista Alessandro Amorim, do portal Toró Tático, atingindo a marca da edição de 2022, quando sofreu os mesmos 22 ao final da 19ª rodada. Nesse ano, o Remo terminou a competição em 12º e deixou a Série C antes da fase final.

VEJA MAIS



Em termos comparativos, no ano em que ascendeu à Série B, em 2020, a defesa azulina se comportou melhor, tomando 23 gols em 26 jogos, somando a 1ª fase, quadrangular e as finais. Voltando para a atual temporada, o time só é superior nesse quesito ao CSA, que tem 23, e a Ferroviária, com 28 gols sofridos.

Entre as equipes que postulam uma vaga entre as oito melhores, os números são ainda mais díspares. Da 10ª posição, onde está o Remo, para cima, o time com pior saldo de gols é justamente o Remo, com -5, o único com saldo negativo. Curiosamente, o próximo adversário também anda mal na defesa e possui os mesmo 22 gols tomados na competição, tornando o duelo contra a Aparecidense importante e, ao mesmo tempo, arriscado.