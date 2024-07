Remo será julgado no STJD e pode perder mandos de campo na reta final da Série C

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar, na quarta-feira (31), o Remo pelos incidentes ocorridos na partida contra o São Bernardo-SP, válida pela 8ª rodada da Série C deste ano. O julgamento, segundo edital publicado nesta segunda (29), será realizado pela 3ª comissão disciplinar da suprema corte.

Na partida em questão foram registrados tumultos entre torcedores dentro do estádio. As confusões começaram logo após o final da partida, que terminou com derrota do Leão por 1 a 0. Todas as ações foram registradas pelo árbitro do jogo, Luciano Miranda Filho (CE), em súmula.

No documento, o juiz disse que, aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado para a retirada de uma sandália arremessada, pela torcida do Remo. Além disso, após o apito final, um policial militar foi atingido na cabeça por um assento arremessado pela torcida azulina.

Por conta disso, o Remo vai responder ao artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O trecho pune as equipes que deixarem de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em praças esportivas, assim como o lançamento de objetos no campo. A pena para o crime é multa, que pode ir de R$ 100,00 a R$ 100 mil. O clube penalizado pode, inclusive, perder mandos de campo em caso de agravamento.

Série C

Enquanto aguarda o resultado do julgamento, o Remo se prepara para a partida contra a Aparecidense-GO, pela 16ª rodada da Série B. O duelo, que ocorre no estádio Mangueirão, em Belém, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e Rádio Liberal. Vale destacar que o Leão ainda tem chance de classificação à próxima fase.