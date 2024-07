Remo é condenado por incidentes contra o São Bernardo na Série C; veja qual será a punição

O Remo conseguiu evitar uma punição mais grave no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não perderá mandos de campo na reta final da Série C. Nesta quarta-feira (31), o tribunal julgou os incidentes ocorridos no estádio Baenão durante a partida contra o São Bernardo-SP, pela oitava rodada. Como resultado, o Leão foi condenado apenas a uma multa de R$ 11 mil.

A situação poderia ter sido pior. Segundo o relator do caso, juiz Rafael Bozzano, o Remo deveria ser punido com uma multa de R$ 20 mil. No entanto, a presidente da 3ª Comissão Disciplinar, Adriene Silveira Hassen, discordou e apoiou as teses dos outros magistrados, resultando na pena mais branda.

Além do clube, o zagueiro Ligger, que foi expulso durante o jogo, também foi julgado pelo STJD. A corte decidiu absolver o atleta, considerando que o cartão vermelho foi interpretativo e sem dolo na jogada.

Entenda o caso

Durante a partida contra o São Bernardo-SP, tumultos foram registrados entre torcedores dentro do estádio Baenão. As confusões começaram logo após o final do jogo, que terminou com derrota do Remo por 1 a 0. Todas as ocorrências foram registradas em súmula pelo árbitro Luciano Miranda Filho (CE).

De acordo com o documento, aos 40 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado para a retirada de uma sandália arremessada pela torcida do Remo. Após o apito final, um policial militar foi atingido na cabeça por um assento arremessado pela torcida azulina.

Série C

O Remo se prepara para a partida contra a Aparecidense-GO, válida pela 16ª rodada da Série C. O duelo, marcado para ocorrer no estádio Mangueirão, em Belém, será transmitido ao vivo pelo Lance a Lance no Oliberal.com e Rádio Liberal. O Leão ainda tem chances de classificação para a próxima fase da competição.