Contra a Aparecidense, Remo tem a obrigação da vitória, diz lateral: 'Sem margem para erros'

Nesta segunda-feira (5), o Remo parte para o tudo ou nada na Série C. Contra a Aparecidense, no Mangueirão, a equipe dirigida por Rodrigo Santana não pode nem pensar em um resultado que não seja a vitória. Depois do compromisso, o time tem pela frente Confiança, Londrina e São José. Ao final dos jogos, espera-se que os azulinos estejam no G8.

Se para a torcida a tarefa é árdua, nos jogadores o sentimento de obrigação é ainda maior, como comenta o lateral-esquerdo Raimar. "Isso tem que acabar agora, né?! A gente já não tem mais margem para erros. O que dava para errar já foi e nos próximos quatro jogos serão quatro finais, contando já com a Aparecidense. Se for um empate já complica a nossa situação. Estamos com o pensamento de quatro jogos e quatro vitórias".

Até o momento, o lateral não sabe dizer como o Remo vai se apresentar taticamente, mas, conforme os últimos jogos, é possível que mantenha o esquema de 3 zagueiros, liberando os laterais para avançar, enquanto o ataque é preenchido com Ytalo e dois homens flutuantes, caso de Guilherme Cachoeira e Rodrigo Alves. Em linhas gerais, o Remo tem ido a campo com um 4-5-1 e algumas variações na hora do ataque.

"Isso aí é o Rodrigo que vai definir durante a semana. Estamos aguardando para ver o que ele tem preparado para segunda-feira. Ainda não, temos feito alguns testes, mas nada inclusive. Acredito que será a mesma formação. Temos quatro dias contando hoje. Vamos ver, pois cada jogo tem a sua particularidade, um sistema tático e uma função diferente", diz o jogador, que ganhou mais um concorrente com a chegada de Sávio. Além dele, Helder Santos também corre por fora na luta pela titularidade.

"Eu fico feliz em ter dois grandes jogadores para brigar por posição. O Sávio, que chegou agora, é de excelente qualidade. Quanto mais qualidade melhor. Quem ganha somos nós. Sempre pensamos na questão do clube". Com 19 pontos na 10ª posição, Raimar espera que a equipe consiga o resultado para continuar dependendo apenas do próprio esforço, tirando a diferença de três pontos para o Figueirense, oitavo colocado na tabela.

"É muito melhor depender só de nós mesmos. Porque aí vem a questão do sofrimento, esperar até a última rodada. Como eu disse, se tivéssemos no G8, estaríamos dependendo só de nós mesmos. Acho que o caminho seria esse e vamos focar para alcançar os nossos resultados nos quatro jogos que restam", encerra.