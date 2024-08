Advogados de Morínigo dizem que Remo não cumpriu prazo da Fifa, e clube pode sofrer transferban

A ação movida pelo técnico Gustavo Morínigo na Fifa pode acarretar sérios prejuízos ao Remo. Segundo os advogados do treinador, o Leão Azul não respeitou o prazo estipulado para contestar a dívida cobrada pelo paraguaio. Devido a isso, o Time de Periçá pode enfrentar um transferban, penalidade que impede clubes de inscrever novos jogadores.

A informação foi divulgada ao Núcleo de Esportes de O Liberal nesta sexta-feira (2). A reportagem tentou obter um posicionamento do Remo sobre o caso, mas não obteve resposta até o momento.

De acordo com os advogados de Morínigo, o prazo para contestação da dívida expirou na última quarta-feira (31). Como o Leão Azul não se manifestou, há uma sentença na Fifa que reconhece a dívida do clube com o treinador. O Remo tem agora 45 dias para quitar o montante devido.

Os advogados de Morínigo alertaram que, caso o Remo não pague a dívida, o clube poderá ser punido com um transferban, uma medida administrativa imposta pela Fifa a clubes inadimplentes. Com essa penalização, o Remo ficará impossibilitado de registrar novos jogadores.

Entenda o caso

Segundo a ação movida na Fifa, Morínigo, que deixou o Remo em maio deste ano, tinha salários e direitos de imagem pendentes. Na rescisão, o treinador havia concordado em reduzir a multa rescisória e parcelar os pagamentos a serem efetuados pelo clube. No entanto, segundo a defesa do técnico, o Remo não cumpriu com os pagamentos nas datas acordadas, levando o treinador a buscar a intervenção da Fifa para garantir o cumprimento do contrato.

Além disso, em junho, a empresa MMC Sports, responsável pela gestão da carreira de Morínigo, também processou o Remo, cobrando cerca de R$ 31 mil referentes a um acordo de intermediação na negociação do treinador.

Passagem de Morínigo pelo Remo

Gustavo Morínigo foi anunciado como técnico do Remo em 4 de março. Sob seu comando, a equipe não avançou na Copa Verde, sendo eliminada nos pênaltis pelo Paysandu, e também perdeu para o mesmo adversário na final do Parazão. A sequência de resultados negativos no início da Série C culminou na demissão do paraguaio em 20 de maio, após 16 jogos, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.