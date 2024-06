Empresa que gerenciou contratação de Morínigo entra com ação contra o Remo na justiça; veja valores

Depois do meia-atacante Sillas entrar na justiça contra o Remo, o Leão encara outra ação. Dessa vez a empresa que gerencia a carreira do ex-técnico azulino Gustavo Morínigo, a MMC Sports, entrou na justiça contra o Leão alegando atrasos no pagamento da empresa, que foi responsável por intermediar a negociação com o treinador paraguaio.

O Núcleo de Esportes de O Liberal apurou que a empresa MMC Sports cobra do Remo na justiça um valor referente a um pouco mais de R$ 31 mil do clube, referente a um acordo feito entre a empresa que intermediou a contratação de Morínigo e o Remo.

Versão da empresa

O empresário Miguel Calluf e dono da empresa MMC Sports, disse que foi obrigado a tomar providências, já que ninguém no Remo dava uma satisfação dos valores.

“Foi acordado com o Remo uma situação com a ida do técnico Moríngo, porém o que foi acertado, não fui cumprido pelo clube. Inclusive, na rescisão do técnico, intermediamos a multa rescisória e abrimos mão em quase 40% do valor, porém, com a empresa não foi cumprido o que foi acordado. O valor total da ação que movemos é de R$150 mil, neste momento a ação está em R$31 mil, mas vencerá outras parcelas nestes valores e fechará no total de R$150 mil. Infelizmente não nos pagaram, deram um prazo e não cumpriram, esperamos meses e ninguém do clube deu satisfação e fomos obrigados a tomar outro caminho”, disse.

VEJA MAIS

Remo

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato e solicitou uma nota do Remo, referente a situação que envolve a empresa mediadora da contratação do técnico paraguaio. O clube afirmou que é ciente das obrigações e que está tentando um acordo. O Remo diz ainda que a pendência não é com o técnico Gustavo Morínigo e que o acordo com o treinador está sendo efetuado.

“O Clube do Remo sabe das suas obrigações e busca um acordo junto à parte. Vale ressaltar que a pendência existente é com a agência que gerencia os contratos do ex-treinador. Com relação a Gustavo Morínigo tudo que foi definido em acordo, vem sendo cumprido”.

VEJA MAIS

Passagem pelo Leão

Gustavo Morínigo foi anunciado no Remo no dia 4 de março, ainda na disputa do Campeonato Paraense e Copa Verde. O treinador paraguaio não conseguiu levar o Leão para a final da Copa Verde, perdendo nos pênaltis para o Paysandu, além de ter perdido para o próprio Paysandu o título do Parazão. O momento ruim no início da Série C do Brasileiro, culminou com a queda de Morínigo no dia 20 de maio, que comandou a equipe azulina em 16 partidas, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas.