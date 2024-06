Dispensado do Remo, Sillas pede quase R$600 mil do Leão na justiça; veja o valor do salário do meia

O meia-atacante Sillas, que foi dispensado pelo Remo no início do mês de maio, teve seu contrato rescindido nesta semana, porém, o jogador impetrou um processo na justiça contra o clube azulino alegando salários atrasados, FGTS, 13º e ter sofrido assédio moral.

A equipe de O Liberal teve acesso ao processo de Sillas contra o Remo. O jogador tinha um salário de R$60 mil mensal, mais ajuda de custo de R$3 mil para moradia. Sillas pede na justiça o valor de R$564 mil, referentes a salários atrasados, multas, salários retidos, além de FGTS. O jogador também acusa o clube de ter sofrido assédio moral, por saber de sua demissão pela imprensa e ser afastado do elenco, segundo ele, forçado a pedir uma rescisão contratual com o clube.

VEJA MAIS

O salário de Sillas no Remo era o triplo que recebia no Atlético-GO, seu último clube. Pelo Leão Azul o jogador esteve em campo em 13 partidas e marcou quatro gols. Sillas estava afastado das atividades com o grupo e durante quase um mês, ficou treinando em separado no Estádio Evandro Almeida.

VEJA MAIS

Na carreira Sillas acumula passagens pelo Boa Esporte-MG, Campinense-PB, Vitória da Conquista-BA, Santa Cruz-PE, além de Madureira-RJ, Paraná-PR, São José-RS e Atlético-GO, clube que ajudou a conquistar o acesso para a Série A no ano passado.