Zagueiro da Série D está próximo de acerto com o Remo; veja detalhes

Com a Série C já próxima da metade, o Remo ainda busca jogadores para reforçar o elenco. Um deles é o zagueiro Rafael Castro, de 27 anos, que está defendendo a equipe do Treze-PB, na Série D do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo perfil Meu Poderoso Leão e confirmada pelo O Liberal com uma fonte interna do clube azulino.

Rafael Castro é natural de São Paulo (SP) e está na lista do clube azulino para atuar nesta Série C. A diretoria do Remo já buscou informações com o staff do jogador e a intenção é que o Leão Azul anuncie o zagueiro ainda nesta semana, já que as negociações entre atleta, Remo e seu staff estão avançadas. Quanto ao Treze-PB, uma cláusula no contrato entre clube e atleta, prevê liberação do jogador em caso de propostas de clubes de uma divisão superior.

Rafael Castro com a camisa do Treze-PB (Daniel Vieira / Treze)

Castro deve chegar para compor o elenco, principalmente após a saída do zagueiro Ícaro, no início do mês de maio, posição que não teve reposição pela diretoria do Remo. Rafael Castro iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians-SP, passou polo Flamengo-SP e Chapeoense-SC. Atuou também pelo Oeste-SP, Ferroviária-SP, Taubaté-SP, Maringá-PR, Santa Cruz—PE e Brasil de Pelotas-RS. No ano passado defendeu o Audax-RJ, Uberlândia-MG e Mixto-MT e fez 25 partidas nesta temporada pelo Treze-PB.

Com a possível chegada de Rafael Castro, o Remo passará a ter no elenco cinco zagueiros, contando com Ligger, Bruno Bispo, Jonilson e Sheldon. O Remo na Série C ocupa a 13ª colocação com 7 pontos conquistados. O próximo compromisso do Leão na competição será no domingo (9), às 19h, no Baenão, em Belém, diante do São Bernardo-SP. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.