Remo x São Bernardo marca reencontro da torcida azulina com técnico Ricardo Catalá

Um pouco mais de três meses após ser demitido do Remo, o técnico Ricardo Catalá retorna a Belém para enfrentar o Leão Azul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, já que o treinador comanda o São Bernardo-SP, próximo adversário azulino na Terceirona, no próximo domingo (9). Além de Catalá, outros dois jogadores que atualmente estão no clube paulista, já passaram pelo Leão, além de um ex-bicolor.

Ricardo Catalá teve duas passagens pelo Remo, a primeira delas ocorreu no ano passado, quando chegou ao Leão e conseguiu livrar a equipe paraense do rebaixamento. A campanha o credenciou para retornar ao clube nesta temporada, onde não suportou a pressão do torcedor e teve seu contrato rescindido pela diretoria azulina, após muitos protestos da torcida, dentro e fora do Baenão, pela saída de Catalá.

Catalá foi alvo de protestos da torcida do Remo (Igor Mota / O Liberal)

Além de Catalá, outros jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense também defendem a equipe do São Bernardo, que atualmente ocupa a terceira posição com 14 pontos. Um deles é o meia Wesley Dias, de 28 anos, esteve em Belém defendendo o Paysandu na temporada de 2017. O jogador realizou 30 partidas com a camisa bicolor, marcou dois gols e conquistou o título do Campeonato Paraense.

Wesley Dias em campo pelo Paysandu (Fernando Torres/Paysandu)

O atacante Lucas Tocantins, de 29 anos, passou pelo Remo em 2021. O jogador esteve em campo com a camisa azulina em 39 oportunidades e marcou seis gols pelo Leão Azul. Tocantins deixou o Remo na mesma temporada e conquistou o título da Copa Verde pela equipe azulina.

Lucas Tocantins jogou a Série B pelo Leão (Samara Mirada / Remo)

Outro atacante que vestiu a camisa do Remo e que hoje defende o São Bernardo-SP é o paraense João Diogo. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Remo e retornou a Belém para defender o Leão em 2020, pela Série C do Brasileiro. Nesta temporada João Diogo esteve em campo duas vezes e fez parte do elenco que conquistou o acesso para a Série B.

João Diogo quando jogava pelo Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

A partida entre Remo x São Bernardo é fundamental para uma possível “mudança de chave” na campanha do Leão nesta Série C. Uma vitória azulina, coloca o clube paraense na briga por uma vaga no G8 da competição, além de afastar a equipe mais ainda da zona de rebaixamento.