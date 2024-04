Quase 2 meses depois da demissão, técnico Ricardo Catalá tem contrato rescindido pelo Remo

Quase dois meses após ser demitido do Remo, o técnico Ricardo Catalá teve seu contrato rescindido com o Leão nesta semana. O treinador de 41 anos, foi dispensado pela diretoria azulina no dia 28 de fevereiro e somente agora, teve seu documento protocolado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID.

Ricardo Catalá teve duas passagens pelo Remo, a primeira no ano passado, quando pegou o Leão Azul na lanterna da Série C e, conseguiu livrar o clube do rebaixamento para a Série D. O time azulino ainda brigou por uma vaga na próxima fase, mas já entrou na última rodada livre do rebaixamento e sem chances de classificação. Sua rescisão foi protocolada nesta semana pela CBF.

Catalá teve duas passagens pelo Remo (Reprodução / BID CBF)

O treinador voltou ao Remo após o pleito eleitoral do clube, vencido pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Catalá participou da montagem do atual elenco junto do executivo Sérgio Papellin, porém, os resultados ruins dentro de campo no Parazão e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, fizeram a diretoria azulina a mudar de técnico.

Catalá já possui um novo emprego. Ele acertou com o São Bernardo-SP, para a disputa da Série C deste e não e poderá enfrentar o Remo na competição nacional.