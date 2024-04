Remo oficializa a contratação de novo lateral para a Série C do Brasileirão; veja quem é

O Remo oficializou a contratação do lateral-esquerdo Hélder Santos, de 35 anos. A negociação com o atleta que estava no Guarani-SP já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. O anúncio oficial ocorreu na tarde desta terça-feira (16), por meio das redes sociais do clube.

O jogador ainda não foi formalmente apresentado à imprensa, mas já deu uma declaração para a assessoria azulina. Ele disse que está "muito feliz com essa oportunidade. Chego para ajudar meus companheiros e conquistar os objetivos”.

Carreira

Natural de Três Corações, Hélder tem no currículo passagens por clubes como Londrina-PR, Grêmio-RS, Bahia-BA, Sertãozinho-SP, Figueirense-SC, Ceará-CE, Red Bull Brasil-SP, Maringá-PR, Aparecidense-GO, Vila Nova-GO, Pelotas-RS, Juventude-RS e Criciúma-RS. No último clube, o lateral ajudou a equipe a conquistar o acesso à Série A do Brasileirão na temporada passada.

Neste ano, no Guarani-SP, o jogador realizou nove partidas, todas pelo Campeonato Paulista, sendo sete delas como titular. A campanha do Bugre, no entanto, foi ruim no estadual. A equipe brigou contra o rebaixamento até às últimas rodadas e conseguiu escapar.

Mercado

A diretoria azulina busca outros reforços para a disputa da Série C, principal competição para o clube nesta temporada. Com todos os objetivos do primeiro semestre não concluídos [chegar à terceira fase da Copa do Brasil, finalista da Copa Verde e título do Parazão], o Leão aposta as últimas fichas no acesso à Série B. A tendência é que mais mudanças (chegadas e saídas) ocorram no plantel nos próximos dias.

O Remo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado (20), às 17h, no Baenão, diante do Volta Redonda-RJ. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e também pela Liberal +.