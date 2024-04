Antes de enfrentar o Remo, Volta Redonda-RJ empata em jogo-treino com time da 2ª Divisão do Rio

O Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão, não venceu o último duelo que disputou nesta temporada. No sábado (13), o Voltaço empatou em 1 a 1 com o Artsul-RJ, em jogo treino disputado no estádio Raulino de Oliveira, no interior carioca.

Segundo a assessoria de comunicação do time, a atividade foi dividida em três tempos de 40 minutos. O único gol do Volta Redonda foi marcado pelo volante MV, de falta.

No mesmo dia, o time do Vale do Aço anunciou mais uma contratação para a Terceirona. A novidade é o zagueiro Luis Gustavo, que estava no Santo André-SP disputando o Campeonato Paulista. Caso seja regularizado a tempo, a expectativa é que o jogador seja escalado para enfrentar o Remo, no Baenão.

VEJA MAIS

Retrospecto

O Volta Redonda tenta se recuperar após um Campeonato Carioca ruim no início da temporada. A equipe do interior do Rio terminou a competição em 10ª lugar, duas posições acima da zona de rebaixamento.

No ano passado, o time aurinegro fez uma boa campanha na Série C do Brasileirão. A equipe foi a segunda colocada na primeira fase do torneio, mas caiu de rendimento na etapa final do torneio e perdeu o acesso à Série B e viu o Paysandu, maior rival do Remo, conquistar a vaga.

Partida

Remo e Volta Redonda-RJ se enfrentam neste sábado (20), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pela primeira rodada da Terceirona de 2024. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.