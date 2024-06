Baenão ou Mangueirão? Local do jogo entre Remo x São Bernardo está indefinido; saiba detalhes

Após a primeira vitória fora de casa nesta Série C, diante do Sampaio Corrêa-MA, o Remo voltará a jogar em casa pelo Brasileirão. O Leão Azul terá pela frente o São Bernardo-SP, em Belém, no próximo domingo (9), às 19h, mas ainda sem local definido. No site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não consta em qual estádio será realizada a partida, se no Baenão ou no Mangueirão.

Na tabela oficial no site da CBF, das 10 partidas da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a única que não possui local definido é a do Remo x São Bernardo. Neste Brasileirão, o Remo atuou três vezes em Belém e em todas elas utilizou o Baenão. Nos confrontos ocorridos na capital paraense, o Remo perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, venceu o Floresta-CE pelo placar de 1 a 0 e empatou sem gols diante do Tombense-MG.

VEJA MAIS

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber sobre onde será a partida, mas até o momento não obteve resposta.

Jogos no Mangueirão em 2024

Nesta temporada, o Remo jogou contra Canaã, Castanhal, duas vezes contra a Tuna e três diante do Paysandu no Mangueirão, todas essas pelo Campeonato Paraense, além de duas partidas contra o Paysandu pela Copa Verde. Foram quatro vitórias, três empates e uma derrota atuando no Colosso do Bengui.

VEJA MAIS

Cenário

Com a vitória fora de casa contra o Sampaio Corrêa-MA, pelo placar de 2 a 1, no último final de semana, o Remo “deu uma respirada” na Série C do Brasileirão. O triunfo azulino ficou marcado também pela estreia do técnico Rodrigo Santana no comando da equipe, após demissão do paraguaio Gustavo Morínigo. O Leão agora soma 7 pontos na tabela e ocupa a 13ª colocação na Série C. O clube paraense agora está há dois pontos do G8 [grupo de clubes que passam à segunda fase] e se distanciou o Z4, a famosa zona de rebaixamento.