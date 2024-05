Remo apresenta o segundo uniforme para a temporada de 2024

Nesta terça-feira (28), em parceria com a Volt Sport, fornecedora de material esportivo, o Clube do Remo lançou a segunda camisa para a temporada 2024. O lançamento ocorreu por meio das redes sociais do clube.

O novo uniforme homenageia os fundadores do Leão Azul. O novo segundo uniforme possui uma etiqueta dourada com os nomes dos 21 precursores do time, localizada na parte interna, abaixo da gola, além de uma inscrição dourada com o nome especial da camisa acima da barra.

Predominantemente branca, a camisa inclui o azul marinho tradicional do time nas laterais, ao redor da gola, no escudo e nos punhos. Um detalhe vermelho na peça faz referência às origens do clube na Inglaterra.

Na versão de goleiro, o azul marinho permanece e o branco é substituído pelo vermelho rubi, que ocupa a maior parte do uniforme. As cores homenageiam a Inglaterra, onde Raul Engelhard, um dos fundadores do Remo, estudou e torcia por um clube de remo. Ele sugeriu a adoção do azul-imperial, ou azul marinho.

Segundo uniforme Remo 2024 Ascom Remo Ascom Remo Ascom Remo Ascom Remo Ascom Remo

Produzido pela Volt Sport, o design da peça foi desenvolvido pelo departamento de marketing do Remo, sob a direção de Fernando Santiago. “É um uniforme que estamos muito orgulhosos de mostrar para o torcedor. Nós sempre vamos fazer questão de trazer de volta momentos como esse, fundamentais na história do Remo, para os uniformes. É um presente nosso para o torcedor, e esperamos que eles gostem tanto do novo manto quanto nós”, afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

Os novos uniformes são feitos com tecido Dry Ray, tecnologia da Volt Sport, 100% poliéster, com proteção contra raios solares e propriedades térmicas. Além disso, possuem o patch do escudo bordado.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da camisa, fruto de alguns meses de trabalho, envolvendo tecnologia, designer, conceito e muito amor pelo Clube do Remo. Uniformes como esses são uma maneira de carregar parte da nossa trajetória gloriosa dentro de campo e nas arquibancadas. Ainda temos uma longa temporada pela frente. Esperamos ver a torcida carregando a camisa ao nosso lado nessa jornada”, destacou Bruno Carmona, Diretor de Marketing do Remo.

Vendas

Após o lançamento, o produto já está disponível no comércio virtual através do site da Loja do Clube do Remo e a partir desta quarta-feira (29) estará disponível nas lojas físicas do Remo, pelo valor de R$259,99.