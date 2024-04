Remo lança camisa oficial para a temporada 2024; Veja fotos

Após o processo de escolhe do novo fornecedor, tendo como opções a italiana Diadora, e até mesmo a possibilidade de criar uma marca própria, a diretoria azulina optou por renovar com a Volt, sem divulgar detalhes do acordo, como duração e valores.

O tema da nova coleção é "Rei da Amazônia". A diretoria planejou a festa com uma programação completa, incluindo atrações musicais e a apresentação oficial da nova camisa. Os demais uniformes para 2024 serão apresentados em maio e junho.

Lançamento reuniu dezenas de torcedores em uma boate, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O clube também planeja outros lançamentos, como camisas para o Dia da Consciência Negra, Círio de Nazaré e Dia dos Pais, como feito nos últimos anos em parceria com a Volt e a marca Rei.

As vendas começarão no sábado nas lojas oficiais do clube. Há a expectativa de que a equipe já entre em campo com o novo uniforme no clássico contra o Paysandu, pelo primeiro jogo da final do Parazão 2024, neste domingo, no estádio Mangueirão.

