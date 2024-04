Apesar da eliminação na Copa Verde, Remo mantém bom retrospecto em ‘estreia de camisas’; entenda

O Remo estreou diante do Paysandu, na última quarta-feira (10/04), pela semifinal da Copa Verde, o novo uniforme da equipe para a temporada de 2024. Apesar da eliminação nos pênaltis, o Leão Azul manteve, durante o tempo normal, um bom retrospecto em partidas que marcam a estreia de um novo enxoval principal. Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Time de Periçá não perde em "estreias de camisa" desde 2020.

Na última quarta, na estreia do uniforme de 2024, o Remo empatou, no tempo normal de jogo, em 1 a 1 com o Paysandu. Como o jogo de ida, disputado na semana passada, também terminou empatado, a decisão do classificado foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, o time alviceleste levou a melhor e avançou à decisão.

Apesar disso, o Leão manteve o bom retrospecto em "estreias de camisa" durante os 90 minutos. Em 2023, o time azulino jogou pela primeira vez com o uniforme principal na partida contra o Confiança-SE, pela 5ª rodada da Série B, no Baenão. Na ocasião, o Remo venceu, com gol marcado por Pedro Vitor.

Em 2022, o Time de Periçá não venceu, mas arrancou um empate do São José-RS, novamente no Baenão. A partida marcava a 3ª rodada da Terceirona e terminou em 2 a 2, com os gols azulinos marcados por Brenner e Pimpão.

Já em 2021, o Leão teve duas partidas de "estreias de camisa". Isso ocorreu porque, na mesma temporada, o time azulino trocou de fornecedora de material esportivo e teve enxovais diferentes durante o ano.

A primeira "estreia" ocorreu em fevereiro, em partida válida pela Copa Verde de 2021. Na ocasião, o Remo venceu o Manaus por 6 a 2, no Mangueirão, pelas semifinais do torneio. Já o segundo jogo ocorreu em junho, contra o Brusque-SC, pela Série B, e acabou com vitória azulina por 2 a 1.

Maior rival é algoz

A última vez que o Remo perdeu numa estreia de novo uniforme foi contra o Paysandu, em 2020. Em partida disputada em fevereiro, válida pela quarta rodada do Parazão daquele ano, o Leão foi derrotado por 2 a 1. O gol azulino foi marcado por Jackson.

Próximo compromisso

Ainda com o novo uniforme, o Remo encara novamente o Paysandu, neste domingo (14/04), às 17h, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense. Para ser campeão, o Leão precisa vencer o maior rival por dois gols de diferença, já que perdeu a partida de ida, na semana passada, por 2 a 0. O duelo entre as equipes terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.